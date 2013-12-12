'5 dakika daha' uyanmayı zorlaştırıyor

Sabah zor uyananların sıklıkla başvurduğu alarmı erteleme taktiğinin uyanmayı daha da zorlaştırdığı öne sürüldü. ABD’de yayımlanan New Yorker dergisinde yazar Maria Konnikova, yapılan araştırmalara dayanarak doğal biçimde uyanmanın yararını savundu. Konnikova, çalan alarmın susturulup tekrar uykuya dalınmasıyla beynin doğan uyanma sürecinden koptuğunu belirtti.

‘Günışığıyla uyanın’

Karar alma ve otokontrol bölümlerinin bulunduğu ön beyin (prefrontal korteks)bölgesinin uykunun bittiği saniye aktive olduğunu belirten Konnikova, uyku işlemine kısa süreli de olsa geri dönmenin sabah sersemliğini uzattığını vurguladı.Yazıda alarm kullanmadan doğal günışığıyla uyanmanın alarmla uyanmaktan çok daha sağlıklı olduğu belirtildi.