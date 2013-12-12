T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'5 dakika daha' uyanmayı zorlaştırıyor

New Yorker dergisinde çıkan bir yazıda günışığıyla uyanmanın alarmla uyanmaktan çok daha sağlıklı olduğu belirtildi

12 Aralık 2013 19:22

Sabah zor uyananların sıklıkla başvurduğu alarmı erteleme taktiğinin uyanmayı daha da zorlaştırdığı öne sürüldü. ABD’de yayımlanan New Yorker dergisinde yazar Maria Konnikova, yapılan araştırmalara dayanarak doğal biçimde uyanmanın yararını savundu. Konnikova, çalan alarmın susturulup tekrar uykuya dalınmasıyla beynin doğan uyanma sürecinden koptuğunu belirtti.

 

‘Günışığıyla uyanın’

 

Karar alma ve otokontrol bölümlerinin bulunduğu ön beyin (prefrontal korteks)bölgesinin uykunun bittiği saniye aktive olduğunu belirten Konnikova, uyku işlemine kısa süreli de olsa geri dönmenin sabah sersemliğini uzattığını vurguladı.Yazıda alarm kullanmadan doğal günışığıyla uyanmanın alarmla uyanmaktan çok daha sağlıklı olduğu belirtildi.

ETİKETLER

uykuuyanmakçalar saatsnoozetuş5 dakika daha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24