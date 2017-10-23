5 bin kişi aynı anda spor yaptı

İSTANBUL, (DHA) \"Sweatfest 2017\" isimli etkinlikte 5 bin sporsever koşudan fitness\'a, danstan yogaya, bokstan halter ve basketbola kadar birçok farklı branşta spor yaptı. Etkinlik Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından geçtiğimiz cumartesi günü Zorlu Center\'in ev sahipliğinde düzenlendi. Bu etkinlik, 5 ayda 20 bin kişi tarafından kullanılmaya başlayan bir telefon uygulaması olan Sweaters isimli uygulamanın ilk çalışması oldu.

ÜNLÜ İSİMLER ZİYARET ETTİ

A Milli Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Sinan Güler, dünya şampiyonu MMA sporcusu Gökhan Saki, iş dünyasından Cem Boyner ve Ümit Boyner’in yanı sıra birçok ünlü isim festivalin ziyaretçileri arasında yer aldı.

“SPOR SEVGİSİNİN YAYGINLAŞMASINA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ”

Etkinliğe katılan ve Sweaters uygulamasının kurucu ortağı olan Elif Boyner ise etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Sweaters uygulamasının kısa bir süre içinde 20 bin kullanıcıya ulaşması bize yeni bir girişim yapmak için heyecan verdi. Kullanıcılarımızı ve bize destek veren markaları bir araya bir araya getirirken, İstanbul’un spor potansiyelini de ortaya çıkaracak bir etkinlik yapmak istedik. Bugün son derece güzel bir İstanbul havasında düzenlediğimiz Sweatfest’e binlerce sporseverin katılması bizi çok mutlu etti. Spor sevgisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde de hem Sweatfest’e devam etmeyi hem de farklı projeler yapmayı planlıyoruz.”

Festivalin ana sahnesinde Murat Bür, Ayşegül Demirsoy, Ercan Çimenay gibi isimlerin yer aldığı antrenman ve egzersizlere çok sayıda kişi katıldı. Ayrıca koşu, fitness, yoga gibi farklı branşların yanı sıra boks ve halter gösterileri de yapıldı. Sweatfest akşam saatlerinde Sattas grubunun konseriyle son buldu.

(FOTOĞRAFLI)