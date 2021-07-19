46 hastanede 62 BELTUR kantini kapandı

İBB iştiraki BELTUR, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeleri yenilememesi nedeniyle 46 devlet hastanesinde toplam 62 kantinini kapatmak zorunda kaldı. BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, "Sağlık Bakanlığı gönderdiğimiz yazılara olumlu veya olumsuz bir yanıt vermiyor. Yani talebimiz yanıtsız bırakıldı" dedi.

İstanbul'daki kamu hastanelerinde kısa bir süre önceye kadar toplam 73 kantin işleten BELTUR’un elinde sadece 10 hastanenin 11 kantini kaldı. BELTUR, 46 devlet hastanesinde bulunan 62 kantini de Sağlık Bakanlığı'nın yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle boşaltmak zorunda kaldı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, BELTUR Genel Müdürü Akın yaptığı açıklamada, “2013 yılında kamu hastanelerinin büfelerinin ve kantinleri işletmek için Sağlık Bakanlığı ile beşer yıllık sözleşmeler yapılmaya başlanmış. Bu sözleşmeler süresi bittiğinde de yenilenmiş. Ancak, Sağlık Bakanlığı 2019 yılından itibaren sözleşmesi biten alanlar için yeni sözleşme imzalamadı. Geçtiğimiz haziran ayında ve bu ay yeni sözleşme imzalayamadığımız dört kantinimizi daha boşaltmak zorunda kaldık” dedi.

"Hastanelerde ihtiyaç olan bir hizmeti yerine getiremiyoruz"

“Pandemi döneminde sunduğumuz hizmete devam etmek için Sağlık Bakanlığı’na yeniden sözleşmelerimizi uzatalım dedik ve yazı gönderdik. Ancak, Sağlık Bakanlığı gönderdiğimiz yazılara olumlu veya olumsuz bir yanıt vermiyor. Yani talebimiz yanıtsız bırakıldı” diyen Akın şunları söyledi:

“Şu an sadece 10 kamu hastanesindeki 11 lokasyon için sözleşmelerimiz devam ediyor. Kapanan yerlerdeki personeli mümkün olduğunca başka yerlere ve yeni açtığımız yerlere kaydırdık. Hastanelerde ihtiyaç olan bir hizmeti yerine getiremiyoruz. Kantinlerimizi kapatmak zorunda kaldığımız için sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Aylardır kapatmak zorunda olduğumuz kantinlerin yerine hâlâ yenileri açılmamış.

İstanbul'un tarihi sembollerinden bir olan Galata Kulesi'nin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçmesiyle oradaki restoranımızı da boşaltmak zorunda kaldık. İBB’den alınan Gezi Parkı’nda ise şimdilik hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Yeni konseptler

“BELTUR Dondurma, Burger ve Karavan gibi yeni konseptlerimiz de var” diyen Akın, BELTUR’un çalışmaları hakkında şunları anlattı:

“Kendimize bir kimlik oluşturmaya çalışıyoruz. BELTUR Burger’i, BELTUR Kafe’yi, BELTUR Karavan’ı ve BELTUR Dondurma’yı belirlediğimiz alanlara konumlandırdık. Son dört ayda üç yeni konsepti hayata geçirdik. Biri kafe konsepti. BELTUR Kafe’yi Yıldız Parkı’na ve Gazhane’ye açtık. Üçüncüsünü de Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı’na açıyoruz.

Bir diğer konseptimiz olan BELTUR Burger’in de ilkini Pendik’e açtık. Burada da fiyatlarımız 17 TL ile 39 TL arasında. Yüzde yüz et kullanıyoruz. İkinci BELTUR Burger’i de Gazhane’ye açtık. Üçüncüsünü Kemerburgaz Kent Ormanı’nda ve dördüncüsünü de Tuzla’da açıyoruz.

Bir de BELTUR Dondurma konseptimiz var ve BELTUR Dondurma’nın da İlkini Gazhane’de açtık. Gazhane gerçekten inanılmaz bir yer oldu diyebilirim. Gazhane’de İstanbulluya hakettiğini verme çabası var. İkinci BELTUR Dondurma’yı da Karaköy’de açmayı planlıyoruz. Tüm şubelerimizi Esenyurt, Çatalca gibi İstanbul’un her köşesinde açmayı planlıyoruz.

Ayrıca 12 tane de karavanımız var. İhtiyaç olan noktalara çekerek götürdüğümüz karavanlar bunlar. Mini kafeler gibi düşünülebilir. Bu karavanlarımızdan biri de Maçka Parkı'nda. Ayrıca sahillerde de var. Bu karavanları nerede ihtiyaç varsa oraya götürüyoruz.”