450 senelik Mimar Sinan eserinin dibine beton döküldü

İstanbul Üsküdar'daki Mimar Sinan'a ait 450 senelik Atik Valide Külliyesi'nin dibine beton dökülüp öğrenci yurdu inşa ediliyor.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre; Sultan 3. Murad'ın annesi Nurbanu Valide Sultan tarafından 1570-1579 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılan külliyenin tekke bölümünün yanına betondan bina inşa ediliyor.

İnşaat tabelasında 16.11.2013 tarihinde Koruma Kurulu'ndan izin alındığı gösteriliyor. İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü iş veren olarak görülürken, yüklenici firma olarak da Atik Valid İlim ve Hizmet Vakfı görünüyor.

Tarihi binanın duvarlarının yanında en az 4 metre hafriyat yapılarak beton temel atıldığı görülüyor. Binaya verdiği zarar oldukça büyük olan inşaatın, tescilli yapının bitişiğine yapılmasına izin verilmesi 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma yasasına da aykırı bir durum oluşturuyor. Yeni inşaatın kalıpları tarihi yapının duvarlarına kadar dayanıyor.