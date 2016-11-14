43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen ve bu yıl da "Pantene Altın Kelebek Ödülleri" adıyla düzenlenen tören, oyuncu Pelin Akil ve şovmen Okan Bayülgen'in sunuculuğuyla Zorlu Center'da gerçekleşti. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gece de 30 dalda ödül sahibini buldu.

Gecede, 'Yılın Medya Olayı Özel Ödülü'nü CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın elinden alırken; 'En iyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü'ne Star TV'den Nazlı Çelik ve 'En İyi Erkek Haber Sunucusu Ödülü'ne de FOX TV'den Fatih Portakal layık görüldü.

Konuşmasına, Hrant Dink cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün'ü anarak başlayan Fatih Portakal, "Ben bu ödülü tüm gazeteciler adına almıyorum, işini doğru düzgün yapan gerçek gazeteciler için alıyorum" dedi.

43. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinin sahipleri şöyle:

EN İYİ DİZİ: DİRİLİŞ ERTUĞRUL (TRT) YAPIMCI VE SENARİSTİ MEHMET BOZDAĞ

Diriliş ekibi ödülü Türker İnanoğlu'nun elinden aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU: BURÇİN TERZİOĞLU (POYRAZ KARAYEL – KANAL D)

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray, ödülü Burçin Terzioğlu'na takdim etti.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: İLKER KALELİ (POYRAZ KARAYEL – KANAL D)

İlker Kaleli ödülünü Meryem Uzerli'nin elinden aldı.

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: BEREN GÖKYILDIZ (SHOW TV)

Beren Gökyıldız ödülünü geçen yılın n iyi çocuk oyuncusu seçilen Ataberk Mutlu'nun elinden aldı.

YILIN MEDYA OLAYI ÖZEL ÖDÜLÜ: HANDE FIRAT (CNN TÜRK)

15 Temmuz gecesinin unutulmaz isimlerinden Hande Fırat ödülünü, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın elinden aldı.

EN İYİ ERKEK SUNUCU: BEYAZIT ÖZTÜRK (KANAL D)

Beyazıt Öztürk'e ödülünü Barış Tünay takdim etti.

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR: MELİSA ASLI PAMUK – SİMGE SAĞIN – DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ödülü oyuncu Neslihan Atagül verdi

EN İYİ PROJE: TARKAN (AH DE VEFA)

Tarkan ödülünü Türk Sanat Müziğinin efsane ismi Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl'ın elinden aldı.

EN İYİ YÖNETMEN: ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI

Ödülü Mahsun Kırmızıgül takdim etti.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: FURKAN ARNDIÇ – LEYLA LYDİA TUĞUTLU (TATLI İNTİKAM – KANAL D)

Oyuncular ödülü Gülben Ergen'in elinden aldı.

YILIN ŞARKISI: AYLA ÇELİK (BAĞDAT)

Ayla Çelik ödülü yakın arkadaşı Beyazıt Öztürk'ün elinden aldı.

EN İYİ KLİP: HANDE YENER - GÜLŞEN AYBABA

Ödülü, usta yönetmen Abdullah Oğuz takdim etti.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: KİRALIK AŞK (STAR TV)

Kiralık Aşk'ın ödülünü bütün ekip hep birlikte Müjdat Gezen'in elinden aldı.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: ELÇİN SANGU (KİRALIK AŞK-STAR TV)

Ödülü, usta aktör Cüneyt Arkın takdim etti.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: BARIŞ ARDUÇ (KİRALIK AŞK-STAR TV)

Barış Aruç, ödülünü Cüneyt Arkın'ın elinden aldı.

EN İYİ KADIN SUNUCU: MÜGE ANLI (ATV)

Müge Anlı'ya ödülünü Erkan Yolaç verdi.

YILIN TV PROGRAMI ÖZEL ÖDÜLÜ: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)

Müge Anlı ödülü alırken bütünekibini sahneye davet etti.

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU: NAZLI ÇELİK (STAR TV)

Nazlı Çelik ödülünü Erdoğan Aktaş'ın elinden aldı.

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU: FATİH PORTAKAL (FOX TV)

Fatih Portakal'a ödülünü Hürriyet Gazetesi Genel Yaın Yönetmeni Sedat Ergin takdim etti.

MÜZİKTE 20. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: DEMET AKALIN

Demet Akalın ödülünü alırken Ebru Gündeş'e sarıldı.

EN İYİ SPOR PROGRAMI: YÜZDE YÜZ FUTBOL

Gültekin Onay ve Rıdvan Dilmen'e ödülü Teknik Direktör Abdullah Avcı verdi.

EN İYİ MÜZİK GRUBU: GRİPN

Gripn'e ödülünü, DMC Genel Müdürü Samsun Demir takdim etti.

EN İYİ POP MÜZİK ERKEK: MURAT BOZ

Yurt dışında konser veren Murat Boz, bir video ile teşekkür sevenlerine teşekkür etti.

EN İYİ POP MÜZİK KADIN: SILA

Sıla ödülünü Nükhet Duru'nun elinden aldı

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: MFÖ

Grup üyelerine ödülü Okan Bayülgen takdim etti

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SOLİSTLER: EYPİO-DERYA ULUĞ

Ödülü Ebru Gündeş verdi.

EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ KADIN: SİBEL CAN

Sibel Can'a ödülünü usta sanatçı Orhan Gencebay takdim etti.

EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ ERKEK: SERKAN KAYA

Serkan Kaya ödülü Orhan Gencebay'ın elinden aldı.

MÜZİKTE 50 YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: SELAMİ ŞAHİN

Selami Şahin'e ödülünü Müjdat Gezen takdim etti.

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI: KISMETSE OLUR (KANAL D)

Ödülü Sunucu Seda Akgül, Derya Baykal'ın elinden aldı.

EN İYİ MAGAZİN: RENKLİ SAYFALAR (KANAL D)

Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı ödülü Demet Akalın'ın elinden aldı.