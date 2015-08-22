3D yazıcılarda cam baskı dönemi

ABD’nin en ünlü araştırma merkezlerinden olan Massachusetts Institute of Technology’de geliştirilen yeni bir teknik sayesinde 3D yani üç boyutlu yazıcılarda plastik yerine cam hammadde kullanılabiliyor.

Araştırmacıların 3DGP adını verdiği yeni teknik, camın yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve bunun belli bir şekil haline getirilmesi mantığı ile çalışıyor. Isıya dayanıklı olarak geliştirilen 3DGP tekniğini kullanan yazıcı, cam hammaddesini eriyik olarak basabiliyor. Tekniği geliştiren ekip, üretilen malzemedeki yansıma ve ışığın hareketlerini de kontrol altına alabildiklerini açıkladı. Bu sayede basılan materyallerin endüstriyel alanlarda da kullanılabilmesinin önü açılmış oluyor.

Yeni teknolojinin daha da geliştirilmesi ve mükemmel hale getirilmesi hedefleniyor. Teknolojinin ilerleyen aşamalarında pahalı olan ve camdan üretilen fiber optik kabloların üretilmesinde kullanılabileceği düşünülüyor.