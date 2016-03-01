35 dolarlık bilgisayara yeni özellikler eklendi

Dünyanın en ucuz bilgisayarı olan Raspberry Pi’nin yeni nesli tanıtıldı. Raspberry Vakfı tarafından geliştirilen Raspberry Pi 3, önceki nesline göre iki önemli özelliğe sahip. Önceki modellerde bağlanabilirlik açısından eksikleri bulunan cihaz artık Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine ile geliyor. Yeni özelliklerle güncellenen cihazın fiyatı da artmadı.

Hürriyet'in haberine göre, İlk modeli 2012 yılı Şubat ayında tanıtılan Raspberry Pi, geçtiğimiz yılın Şubat ayında ilk güncellemesini almıştı. Daha güçlü işlemci ve daha yüksek bellek ile gelen Raspberry Pi 2, aradan geçen bir yıllık süreden sonra bir güncelleme daha aldı. Raspberry Pi 3 olarak adlandırılan yeni cihazda, tüketicilerin en çok istediği özellikler olan Wi-Fi ve Bluetooth’a yer verildi.

Yeni cihazda işlemci olarak 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli ARM Cortex A53 kullanılırken, RAM miktarı önceki nesilde olduğu gibi 1 GB olarak belirlendi. Raspberry Pi 3'ün önceki nesline göre yüzde 50 performans artışı sunduğu belirtiliyor.

Fiyatı değişmedi

Webtekno'nun haberine göre 35 dolarlık fiyat etiketine (105 TL) sahip olan Raspberry Pi 3, yeni özelliklerine rağmen önceki nesli ile aynı fiyattan satılmaya devam edecek.