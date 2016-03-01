T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

35 dolarlık bilgisayara yeni özellikler eklendi

Dünyanın en ucuz bilgisayarı unvanına sahip Raspberry Pi serisinin üçüncü nesli tanıtıldı

01 Mart 2016 12:20

Dünyanın en ucuz bilgisayarı olan Raspberry Pi’nin yeni nesli tanıtıldı. Raspberry Vakfı tarafından geliştirilen Raspberry Pi 3, önceki nesline göre iki önemli özelliğe sahip. Önceki modellerde bağlanabilirlik açısından eksikleri bulunan cihaz artık Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine ile geliyor. Yeni özelliklerle güncellenen cihazın fiyatı da artmadı.

Hürriyet'in haberine göre, İlk modeli 2012 yılı Şubat ayında tanıtılan Raspberry Pi, geçtiğimiz yılın Şubat ayında ilk güncellemesini almıştı. Daha güçlü işlemci ve daha yüksek bellek ile gelen Raspberry Pi 2, aradan geçen bir yıllık süreden sonra bir güncelleme daha aldı. Raspberry Pi 3 olarak adlandırılan yeni cihazda, tüketicilerin en çok istediği özellikler olan Wi-Fi ve Bluetooth’a yer verildi.

Yeni cihazda işlemci olarak 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli ARM Cortex A53 kullanılırken, RAM miktarı önceki nesilde olduğu gibi 1 GB olarak belirlendi. Raspberry Pi 3'ün önceki nesline göre yüzde 50 performans artışı sunduğu belirtiliyor.

Fiyatı değişmedi

Webtekno'nun haberine göre 35 dolarlık fiyat etiketine (105 TL) sahip olan Raspberry Pi 3, yeni özelliklerine rağmen önceki nesli ile aynı fiyattan satılmaya devam edecek. 

ETİKETLER

Raspberry pi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24