"Yoga çocukları olumlu etkiliyor"

İSTANBUL, (DHA)- OKUL çağındaki çocuklarda yapılan çalışmalar, yoga ve bedensel farkındalık egzersizlerinin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı iyileştirdiğini gösterdi. Yoganın çocuklara denge, dayanıklılık ve esneklik sağladığını belirten Gülşah Konakoğlu, “Gelişmekte olan çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda yoganın motor performans üzerinde olumlu etkisi olduğu görünmektedir. Bedensel farkındalığın artması, beyinde hatalı pozisyon hissinin oluşmasını en aza indirir; alışkanlık haline gelebilecek duruş bozukluklarının düzelmesini sağlar veya oluşmasını engeller” dedi.

Binlerce yıl önce geliştirilen ve kadim bir tıp bilgisine dayanan yoga bir tür zihin ve beden tıbbı olarak kabul ediliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşah Konakoğlu, bedensel farklılığın arttıkça, çocuğun ince ve kaba motor becerilerinin geliştiğini ifade etti. Konakoğlu, “Bedensel farkındalığı yüksek olan çocuklar bedeniyle bağlantı içinde olur, bedenine uyum sağlar ve bedeniyle birlikte hareket eder. Bununla birlikte yoga çocuklar için psikolojik faydalar da sunar. Araştırmalar, yoganın odaklanmayı, hafızayı, benlik saygısını, akademik performansı ve sınıf davranışını geliştirdiğini ve hatta çocuklarda kaygı ve stresin yoga ile azaltılabileceğini göstermiştir” diye konuştu.

“YOGA TEMEL HAREKET BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE YARDIMCI”

Çocukların 4 yaşından itibaren yoga yapabileceğini belirten Konakoğlu, “Bu zamanlama çocuğun normal motor gelişimi açısından koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, topa ayakla vurma gibi becerilerin kazanıldığı 2-7 yaş arası temel hareketler dönemine denk gelmektedir. Dört yaş civarı bu temel becerilerde kontrol ve ritmik koordinasyon artmaya başlar. Beş yaşından itibaren motor gelişim açısından kazanılan temel hareketlerin çocukta olgunlaşma evresine ulaşabilmesi; alıştırma olanağı yaratılmasına, çocuğun motive edilmesine ve nitelikli eğitim verilmesine bağlıdır. Bu dönemdeki hedef temel becerilerin olgun düzeyde başarılmasıdır. Temel hareket becerilerinin kazanılmasında ise güç, esneklik, denge, dayanıklılık, hız, çeviklik, koordinasyon gibi faktörler etkilidir. Bu nedenle yoga çocuklarda temel hareket becerilerinin dengeli bir biçimde geliştirilmesine yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

“YOGA, SPOR BECERİSİ İÇİN TEMEL OLUŞTURUYOR”

2-7 yaş arası temel hareketler dönemini, 7-12 yaş arasındaki sporla ilişkili hareketler döneminin takip ettiğini belirten Konakoğlu, “Bu dönemde spor becerileri, 2-7 yaş arasında kazanılan temel becerilerin gelişmesi ve özelleşmesi ile kazanılır. Ancak çocukta motor gelişim açısından temel hareket modellerinde olgunluk evresine ulaşılamaması, çocuktaki temel becerilerin spora uyarlanmasına engel olacaktır. Tam bu noktada yoga, çocuklarda sporla ilişkili becerilerin gelişmesi için bir temel oluşturuyor” dedi.

“YOGA, BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE ENTEGRE EDİLMELİ”

Yurt dışında yoga ve bedensel farkındalık eğitimlerini, beden eğitimi programlarına veya sınıf müfredatlarına entegre eden okul sayısının giderek arttığını belirten Konakoğlu, “Yurt dışında birçok yoga stüdyosu, okul çağındaki çocuklar için yoga sınıfları açılıyor. Yoga aynı zamanda ebeveynlerin çocukları ile birlikte paylaştığı interaktif bir oyun etkinliği olarak da düşünebilir. Ülkemizde de yurtdışındaki örneklere benzer şekilde yoga, okul öncesi çocuklarda ve okul çağı çocuklarında beden eğitimi programlarına entegre edilmeli ve müfredata dahil edilen bir etkinlik olmalı” ifadelerini kullandı.

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