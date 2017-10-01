"Ütopya Edebiyatı" okuyucuyla buluştu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SİYASİ düşünce tarihi profesörü Gregory Claeys’in hazırladığı, 11 yazarın makalelerinden oluşan “Ütopya Edebiyatı” yayımlandı.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi işbirliğiyle yayımlanan “Ütopya Edebiyatı”, Thomas More’un türe adını veren yapıtı Utopia’nın basımından bu yana uzanan ütopyacılığın gelişim sürecine dair geniş çaplı bir tarihsel araştırma sunuyor. Kitaptaki bölümler ütopya kavramının tanımını irdelerken, bilimkurgu ve diğer edebi türlerle olan ilişkisini değerlendiriyor. Kaynakçaları ve notlarıyla zengin bir ütopya literatürü oluşturmada da önemli bir iddiaya sahip eserde Gregory Claeys’in yanı sıra J.C. Davis, Jacqueline Dutton, Peter Fitting, Alessa Johns, Patrick Parrinder, Nicole Pohl, Kenneth M. Roemer, Lyman Tower Sargent, Brian Stableford, Fátima Vieira’nın makaleleri yer alıyor. Kitabın Türkçeye çevirisini ise Zeynep Demirsü yaptı.

SALCAN: “HER YIL 3-4 KİTAP ÇIKARMAYA GAYRET EDECEĞİZ”

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan, Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi ile ilk ortak çalışmalarını, alanının çok önemli eserlerinden biri olan “Ütopya Edebiyatı”nı yayımlayarak yaptıklarını ifade ederek, “Bundan sonra her yıl ortak bir kitap yayınlamaya devam edeceğiz. Çok genç yaşta yitirdiğimiz çok değerli bilim adamı Özgen Berkol Doğan’ın adını da kültür sanat alanında yaşatmaya devam edeceğiz. Bu diziden çıkacak ikinci kitap, H. G. Wells’in ‘Zaman Makinesi’ olacak. Bu şekilde her yıl 3-4 kitap çıkarmaya gayret edeceğiz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları olarak böyle kutsal bir misyonu yapabildiğimiz kadar desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi olarak önemli eserleri Türkçeye kazandırmak istediklerini belirten Prof. Dr. Nevzat Doğan da, “Oğlum Berkol’un da Türkçeye kazandırdığı 3 bilimkurgu eser var. Ahmet Salcan Bey ile görüştük ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile birlikte bir eser kazandırmaya karar verdik. Birlikte çıkardığımız ilk eser “Ütopya Edebiyatı” oldu ve devamı gelecek” diye konuştu.

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