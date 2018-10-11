"Rus ekonomisi her türlü yaptırıma hazır"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Forbes’in yazarı Kenneth Rapoza, Rus ekonomisinin 2014 yılından bu yana en kötümser senaryoların içerisinde bulunduğunu, Merkez Bankası’nın hem yaptırımlar, hem de petrol fiyatlarının azalmasına hazır olduğunu yazdı.

Rapoza, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kseniya Yudayeva’nın Merkez Bankası’nın petrol fiyatlarının 35 dolara düşmesi dahil olmak üzere her türlü senaryoyu dikkate aldığına dair sözlerini hatırlattı. Rapoza, Rus bütçesinin petrol fiyatının 50 dolara yakın olması tahminine dayandığını ve hammadde fiyatının bu düzeyin altında olması halinde bunu kesmek zorunda kalacaklarını belirtti.

Yazar açıklamalarına şu şekilde devam edildi:

“ABD Rusya’yı yeni yaptırımlarla tehdit ediyor, fakat bunların neyi kapsayacağı henüz bilinmiyor. Çeşitli oligarkların avukatları son zamanlarda Washington’da kongreyi rakiplerine karşı yaptırım uygulamaya ikna etmeye çalışıyorlar, fakat Başkan Donald Trump’ın idaresi ses getirecek önemli Ruslara karşı bireysel önlemler almayı tercih ediyor.

“Tüm bunlara rağmen, ABD’nin ülkede dolar kullanımı konusunda kısıtlama getirmesine karşı bile Moskova’nın bir planı var. “