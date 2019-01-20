"Kadın kotası yerel seçimlerde de uygulansın"

İSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Üniversitesi ve KA.DER işbirliğiyle yerel seçimlerde kadın adaylara yönelik olarak düzenlenen Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi eğitimlerini tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı. Yerel yönetimlere aday olan kadın siyasetçiler, Siyasi Partiler Kanunu’nun değişmesi, kadın kollarının kaldırılması ve kadın kotasının yerel seçimlerde de uygulanması gibi taleplerini dile getirdiler.

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe yerleşkesinde gerçekleştirilen \'Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi’nde eğitimlerini tamamlayan muhtar ve belediye meclis üyesi adayı yaklaşık 90 kadın aday sertifikalarını aldı. 10 hafta süren eğitimler boyunca kadın adaylara; Türkiye siyasi tarihi, yerel yönetimler tarihi, muhtarlık mevzuatı, yerel yönetimler ve göç, yerel yönetimlerde stratejik yönetim ve belediyelerin organizasyon yapısı gibi birçok konuda eğitimler verildi.

“LİYAKAT GÖZETİLİRSE EŞİTLİK ZATEN SAĞLANIR”

Sertifika töreninde konuşan Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman, Türkiye’de ataerkil bir siyaset ortamının bulunduğunu ve amaçlarının kadın adayların siyasette daha çok yer almalarını sağlamak olduğunu söyledi. Kadın adayların arttığı ölçüde siyasette toplumsal cinsiyet eşitliğinin de artacağını ifade eden Dalaman, “Siyasi partilerin aday belirleme sürecinde asıl kriter liyakat olmalı, adayın kadın veya erkek olması önemli değil aslında. Eğer liyakate göre hareket edilirse zaten bir toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmış olur” şeklinde konuştu. Türkiye’de kadınların siyasette yer alıp almamasına erkeklerin karar verdiğini ve kendilerinin buna karşı çıktığına değinen Zeynep Banu Dalaman, “Kadın kotası birçok partide var, ancak bu genel seçimlerle sınırlı. Biz bunun yerel seçimlerde de uygulanmasını istiyoruz” dedi.

“KADIN KOLLARI KADINLARA HİZMET ETMİYOR”

Törende Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) adına konuşan Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Beyhan Seher Aydın, en önemli hedeflerinin Siyasi Partiler Kanununun değiştirilmesi olduğunu belirterek, “Kadınların siyasette daha çok hak sahibi olması yönünde çabamız var” dedi. Kadın kollarının sadece erkekleri siyasete taşımak için oluşturulan bir birim olduğunu ve kadınlara hizmet etmediğini söyleyen Aydın, kadınların siyasetin merkezinde olması gerektiğini ifade etti. KA.DER olarak siyasi partiler konusunda bir ayrım yapmadıklarını ve bütün kadınların bir araya gelerek beraber mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Beyhan Seher Aydın; “Kadınları siyasete özendirmek için aslında en önemli etkenlerden biri içinde yaşadıkları mahalleydi. Biz bu yüzden bir muhtarlar projesi başlattık. Arkasından buna meclis üyeleri dahil oldu ve en sonunda belediye başkan aday adayları dahil oldu. Ve bu üç grubu da kapsayan bir eğitim düzenledik. Bununla ilgili çok ciddi talepler oldu ve bu bizi çok mutlu etti. Türkiye’nin birçok yerinde eğitimlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMLER ÇOK FAYDALI OLDU”

Eğitim programına katılan kadın adaylardan Şişli, Halide Edip Adıvar Mahallesi Muhtar Adayı Serap Ergül, daha önce çeşitli derneklerde yöneticilik yaptığını ve artık mahallesinden başlayarak siyasete girmeye karar verdiğini belirtti. Muhtar adaylığı kararından sonra özellikle mahallesindeki kadınlardan destek aldığını belirten Ergül, “Buraya gelmemin nedeni de KA.DER, bana destek oldular ve burada yerel yönetimlerle ilgili eğitim aldım. Çok da faydalı oldu. Bunun için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Muhtar Adayı Sevgi Işık da eğitim için KA.DER’e başvurduğunu belirterek mahallesi için çalışmak istediğini bunun için de muhtar adayı olduğunu söyledi. Kadınların yönetimde söz hakkı olması gerektiğinin altını çizen Işık, “Yönetimde bizler de olalım. Kadınların yönetimde daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü kadınların toplumda birçok rolü var. Yönetimde neden olmasın?” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı olan Filiz Önay da, temsiliyet eşitliği açısından kadınlar için genel seçimlerde olduğu gibi yerel yönetimlerde de belirli bir kota olması gerektiğini ifade etti. Filiz Önay; “Uzun yıllardır siyasetin içindeyim aynı zamanda KA.DER’de zaten aktif olarak çalışıyorum. Buradaki eğitim bana çok şey kazandırdı, iletişim, vücut dili, daha pratik düşünme gibi konularda faydalı oldu diyebilirim” şeklinde konuştu.