"Gece kartalı" için tören





Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR\'da servis aracında doldur boşalt yaptığı öne sürülen meslektaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan bekçi Üzeyir Kocatürk için tören düzenledi.

\"Gece Kartalları\" olarak adlandırılan bekçiler, dün sabah acil müdahale kursuna gitmek üzere Üsküdar\'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden servislerine bindi. Servis aracında tabancasıyla doldur boşalt yaptığı belirtilen meslektaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Üzeyir Kocatürk (26) için Ümraniye\'deki Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi önünde tören düzenlendi. Törene şehit bekçinin ailesi, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, meslektaşları ve polisler katıldı.

\"EŞİ VE ÇOCUKLARI BİZE EMANETTİR\"



Törende konuşma yapan Mustafa Çalışkan, \"İstanbul halkının huzur ve güvenliği için görev alan çarşı ve mahalle bekçilerimizin görev yaparken daha verimli olmaları için verilen eğitimin hemen öncesinde meydana gelen bir kaza sonucu Üzeyir kardeşimiz kaybetmek bizleri derinden üzmüştür. Bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşimizin eşi ve çocukları bize emanettir. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun“ diye konuştu. Şehit bekçi Kocatürk için burada dua okunup helallik alındı. Şehidin eşi Reyhan Kocatürk, kucağındaki 2 yaşındaki oğlu Ömer Faruk ile tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit bekçi Üzeyir Kocatürk, Topağacı Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı\'na defnedilecek.

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