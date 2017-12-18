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Dünya

"Gazze'den atılan füzeler İsrail'i vurdu"

İrfan Sapmaz / Ramallah, 18 Aralık (DHA) - İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze’den atılan füzelerin Hof Ashkelon bölgesini vurduğunu açıkladı

18 Aralık 2017 11:31

İrfan Sapmaz / Ramallah, 18 Aralık (DHA) - İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze’den atılan füzelerin Hof Ashkelon bölgesini vurduğunu açıkladı. Atılan füzeler sonrası Hof Ashkelon bölgesinde sirenler ile bölgede yaşayan halk uyarıldı.

Füze saldırısının Gazze\'den Hamas tarafından gerçekleştirildiğini açıklayan İsrail Savunma Bakanlığı, bu saldırıya karşı Gazze’nin kuzeyinin havadan bombalandığını duyurdu.

Filistin tarafından yapılan açıklamalara göre, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararı sonrası şu ana kadar İsrail\'in 130\'u çocuk, 9\'u kadın toplam 430 Filistinliyi tutukladı.

Filistinlilerin Kudüs, Ramallah ve Beytlehem\'deki protesto gösterilerinde İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermiler ve gaz bombalarıyla göstericiler yaralanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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