-"Ergenekon"da tutuksuz yargılanan Sedat Peker'in tutuklanması istendi İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Birinci ''Ergenekon'' davasına giren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, başka suçtan hükümlü olan bu davanın tutuksuz sanığı Sedat Peker'in tutuklanmasını istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taleplerin ardından görüşünü açıklayan Pekgüzel, Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yazı yazılarak, ''gizli tanık Poyraz''ın beyanlarında geçen cinayetlerle ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ait yazı yazılmasını istedi. Sedat Peker'e yüklenen ''Ergenekon terör örgütü üyesi olmak'' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını haklı kılacak derecede somut olguların bulunduğunu ifade eden Pekgüzel, dinlenen tanık beyanlarına göre sanığın delilleri karartma ve değiştirme yönünde çalışma yaptığı konusunda kuvvetli şüphenin olduğunu vurguladı. Pekgüzel, bu hususlar dikkate alınarak Peker'in tutuklanmasına karar verilmesini istedi. Peker, yargılandığı ''Kelebek operasyonu'' davasında ''Organize suç örgütü lideri olmak'', ''hürriyeti tahdit'' ve ''yağmaya eksik teşebbüs'' suçlarından 14,5 yıl hapisle cezalandırılmıştı. 7 yıldır cezaevinde olan Peker'in, Yargıtay tarafından onanan bu cezasının infazını önümüzdeki Haziran ayında tamamlayarak, tahliye olması bekleniyordu.