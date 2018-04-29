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BBC Türkçe

"Barış elması" 6,5 milyon dolara satıldı

Sierra Leone'de çıkartılan ve bugüne kadar dünyada bulunan en büyük 14'üncü elmas olan "barış elması" 6,5 milyon dolara satıldı. Gelirin yarısı çıkarıldığı köye su ve elektrik getirilmesi gibi altyapı projelerinde kullanılacak.

29 Nisan 2018 20:30

Afrika'da bulunan Sierra Leone'de çıkartılan 709 karatlık devasa elmas, New York'ta düzenlenen açık artırmada 6,5 milyon dolara satıldı.

"Barış elması" olarak bilinen bu kıymetli taşı satın alan isim ise Graff Diamonds adlı mücevher şirketinin sahibi Laurence Graff oldu.

Bu satıştan elde edilen gelirin yaklaşık yarısı olan 3,8 milyon dolarlık kısmının, taşın çıkarıldığı Koryardu köyünün kalkınması için yapılacak olan altyapı projelerinde kullanılması planlanıyor.

Yapılması gündemde olan projeler arasında köye temiz su ve elektrik getirilmesinin yanı sıra yol, hastane, yeni konut ve okul inşaası da yer alıyor.

Sierra Leone hükümeti, daha önce düzenlenen açık artırmada ulaşılan 7,8 milyon dolarlık teklifi çok düşük bularak reddetmişti.

"Barış elması", bugüne kadar dünya üzerinde çıkartılan en büyük 14'üncü elmas olma özelliği taşıyor.

Mart ayında, Hristiyan din adamı Emmanuel Momoh tarafından çıkartılmış ve Sierra Leone hükümetine hediye edilmişti.

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