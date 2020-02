"Artçı sarsıntılar devam edecek"

İSTANBUL, (DHA)- YALOVA\'DA sabah saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde hissedildi. Artçı sarsıntıların devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, \"Bölgede çok fay hattı var ve bunların hepsi hareketli. Artçı sarsıntıların devam etmesi şiddeti azaltacak\" dedi.

Marmara Bölgesi, sabah saatlerine deprem ile uyandı. Saat 05.36’da yaşanan Yalova Çınarcık merkezli deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ’dan hissedildi. AFAD\'ın 4.1, Kandilli Rasathanesi\'nin 4.3 olarak açıkladığı deprem, yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremi değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, \"Büyük Marmara depreminin beklendiği fay hattı daha kuzeyde. Yalova\'ya değil de İstanbul\'a yakın. O bölgede çok fay hattı var ve bunların hepsi hareketli. Bu hareket de devam edecek. Vatandaşların depreme karşı hazırlıklı olması lazım. Artçı sarsıntıların devam etmesi oradaki şiddeti azaltacaktır\" diye konuştu.

\"FAY HATTINDA GERGİNLİK DEVAM ETMEKTE\"

Depremin meydana geldiği fay hattında gerginlik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, \"Bu deprem, \'büyük bir depremin tetikçisidir\' diyemeyiz. Büyük depremin gerçekleşeceği fay hattı daha kuzeyde. Ama tabi Marmara genelinde çokça artçı sarsıntı oluşuyor. Marmara Denizi\'nde birden çok fay hattı olduğundan bu depremlerin olması normal. O fay hattında enerji birikimi bir gerginlik devam etmektedir. Diğer fay hatlarında da hareket görülebilir. Bu depremlerin olması çok normal. İstanbul\'da büyük bekleniyor. Bu da her an olabilir. Biz her fırsatta halkımızı uyararak ve bilgilendirerek uyarılar yapıyoruz. İstanbul için büyük depremin 7\'nin üzerinde olması bekleniyor. Halkımızı sürekli üzerine düşen görevi yerine getirmesi konusunda uyarıyoruz\" ifadelerini kullandı.