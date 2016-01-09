T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

"Alman silahları Şiiilere karşı kullanılıyor"

Alman Der Spiegel dergisine göre, Suudi Arabistan, Alman silahlarını protesto gösterilerinde Şiilere karşı kullandı.

09 Ocak 2016 18:47

Der Siegel haberinde, protesto gösterilerinde Şiilere karşı kullanılan silahların Alman silah üreticisi Rheinmetall'e ait olduğunu yazdı.

2014 yılının aralık ayında, gösterilerin merkezi konumundaki El Avamija'dan gelen görüntülerde, Düsseldorf merkezli firmanın ürettiği mermilerin görüldüğü kaydedildi.

Öldürücü etkiye sahip olmayan silahlar çeşitli olaylarda durumu kontrol altına almak için kullanılıyor.

2014 yılının sonunda Suudi Arabistan'ın doğusundaki bu küçük kentte, Şii lider Nimr el Nimr'in idam cezasına çarptırılması sonrası protesto gösterileri yapılmış ve gösteriler şiddetle bastırılmıştı.

El Nimr'in geçen hafta idam edilmesinin ardından ise İran, Irak, Lübnan ve Beyrut'ta protestolar düzenlendi.

Spiegel'e göre, fotoğraflarda, 40 kalibrelik bir silaha ait kullanılmamış bir mermi görülüyor. Bu mermilerin Rheinmetall'in Avusturyalı kardeş firması tarafından üretildiği belirtildi.

Rheinmetall, Der Spiegel'in sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Bahreyn'deki ABD'li insan hakları örgütü Amerikan Demokrasi ve İnsan Hakları ile iletişim kurarak söz konusu meseleyi araştırdıklarını bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman Der SpiegelSuudi Arabistan AlmanDer SpiegelSiegelAlmanRheinmetall AvamijaDüsseldorfSuudi ArabistanNimrIrak LübnanBeyrutRheinmetall AvusturyalıBahreyn ABDAmerikan DemokrasiHaklarıDeutsche Welle Türkçe AFP BS/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24