"Alman silahları Şiiilere karşı kullanılıyor"

Der Siegel haberinde, protesto gösterilerinde Şiilere karşı kullanılan silahların Alman silah üreticisi Rheinmetall'e ait olduğunu yazdı.

2014 yılının aralık ayında, gösterilerin merkezi konumundaki El Avamija'dan gelen görüntülerde, Düsseldorf merkezli firmanın ürettiği mermilerin görüldüğü kaydedildi.

Öldürücü etkiye sahip olmayan silahlar çeşitli olaylarda durumu kontrol altına almak için kullanılıyor.

2014 yılının sonunda Suudi Arabistan'ın doğusundaki bu küçük kentte, Şii lider Nimr el Nimr'in idam cezasına çarptırılması sonrası protesto gösterileri yapılmış ve gösteriler şiddetle bastırılmıştı.

El Nimr'in geçen hafta idam edilmesinin ardından ise İran, Irak, Lübnan ve Beyrut'ta protestolar düzenlendi.

Spiegel'e göre, fotoğraflarda, 40 kalibrelik bir silaha ait kullanılmamış bir mermi görülüyor. Bu mermilerin Rheinmetall'in Avusturyalı kardeş firması tarafından üretildiği belirtildi.

Rheinmetall, Der Spiegel'in sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Bahreyn'deki ABD'li insan hakları örgütü Amerikan Demokrasi ve İnsan Hakları ile iletişim kurarak söz konusu meseleyi araştırdıklarını bildirdi.