"20 dakikalık manevra tedavisi ile vertigodan kurtulun"

İSTANBUL,(DHA)-MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, vertigo (baş dönmesi, denge hissi kaybı) tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulunarak \" Pozisyonel vertigoda, ilaçların tedavi edici özelliği yoktur. Kaymanın olduğu kanala yönelik kristal repozisyon manevrası yapılır. En çok uygulanan manevra Epley manevrasıdır \"dedi.

\"Vertigo bir hastalık değil, diğer hastalıkların belirtisidir\" diyen Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner \" Pozisyonel vertigoda, ilaçların tedavi edici özelliği yoktur. İlaç asıl tedavinin gecikmesine yol açmaktadır. İlaç verilen hastalar tedavi arayışı içinde hastane hastane dolaşırlar. Vertigoyla ilgilenen bir merkeze giden hastalar ise genelde bir defa yapılan kristal repozisyon manevralarıyla hemen o anda tedavi olurlar. Özellikle tedavisi gecikmiş hastaların bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığı görülür. Nadiren bazı hastalarda manevranın birkaç kez tekrarlanması gerekebilmektedir\" diye konuştu.

\"VERTİGO BAŞ DÖNMESİ VE DENGE HİSSİNİN KAYBOLMASI DEMEK\"

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aşkıner vertigo ile ilgili şunları söyledi: \" Vertigom var demek, baş dönmem var demektir. Yani yaygın kullanımın aksine ‘vertigo’ bir hastalık değildir, çoğunlukla iç kulaktan kaynaklanan hastalıkların belirtilerinden bir tanesidir. Birçok hastalık vertigoya neden olabilir. Nedenler farklı olduğu için tedaviler de hastalığa göre farklı farklıdır.Vertigonun şiddetine göre dengesizlik hissi, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve yataktan kalkamayacak kadar ağır tablolar görülür. Uzun süre tedavi edilmediğinde hastada her an başının döneceği korkusu oluşur. Bundan dolayı hasta dışarı çıkmaktan, topluma karışmaktan korkmaya başlar. Yaşlılarda düşmelere ve kemik kırıklarına yol açabilir.\"

VERTİGOYA NEDEN OLAN BAŞLICA HASTALIKLAR

Yrd. Doç. Dr. Aşkıner vertigoya neden olan diğer hastalıkları ise şöyle sıraladı: \"Benignparoksismalpozisyonelvertigo,BPPV( pozisyonelvertigo- kristal kayması )\", \"Meniere hastalığı ( iç kulak tansiyonu )\", \"Vestibülernörit ( denge sinirinin viralenfeksiyonu )\", \"Labirentit ( iç kulak iltihabı ) \"Perilenf fistülü ( iç kulaktan sıvı kaçağı )\", \"Süperior kanal dehissansı ( Denge kanalında kemik defekti)\",\"Migren\", \"Akustik tümör\", \"Serebrovasküler olay ( beyin kanaması ).\"

Bunlar arasında en sık görüleni pozisyonelvertigo ve Meniere hastalığı olduğunu belirten Aşkıner, Pozisyonelvertigoda baş hareketleriyle dönmenin başladığına işaret ederek söyle dedi: \"Hareketsiz durunca 1-2 dakika içinde baş dönmesi rahatlar. Bazı hastalarda ise baş dönmesi sabah yataktan kalkarken başlar. Baş dönmesi ve mide bulantısı vardır, dönme şiddetliyse kusma olur.Bunlar dışında hastanın şikayeti olmaz.

\"HIZLI ŞEHİR HAYATI VERTİGO ATAKLARINI TETİKLİYOR\"

Kalsiyum kristallerinin asıl yerinden iç kulaktaki denge kanallarına düşmesi kristal kayması olarak isimlendirilir. Kristal kaymasının nedeni olarak bazı hastalarda bir süre önce kafa travması, başını çarpma, düşme, trafik kazası öyküsü bulunabilir. Travma olmadan da yatıp kalkma sırasında, ani kalkışlarda, yatakta dönerken, öne eğilip birden doğrulunca bile kristal kayması oluşabilir. Öyküde ayrıca stres, üzüntü, uyku düzensizliği, aşırı yorgunluk olabilir. Hızlı şehir hayatı ve stresli yaşam nedeniyle son yıllarda pozisyonelvertigoda önemli miktarda artış görülmektedir.\"

\"20 DAKİKALIK MANEVRA TEDAVİSİ İLE VERTİGODAN KURTULUN\"

Pozisyonelvertigo tanısının hasta hikayesi ve manevra testleriyle konulduğunu, bu testlerle kristal kaymasının varlığı ve hangi kanalda olduğunun belirlendiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aşkıner sözlerine şöyle devam etti: \"Tedavisinde ise kaymanın olduğu kanala yönelik kristal repozisyon manevrası yapılır. En çok uygulanan manevra Epley manevrasıdır. Kristal yerine oturduğu zaman hastanın şikayetleri hemen düzelir. Ani hareketlerle kristaller tekrar yerinden oynayabilir. Bu nedenle hastaların kafasını yukarı aşağı hareket ettirmesi, öne eğilip kalkması 4-5 gün kısıtlanmalıdır. Eğer hasta bunlara dikkat edemeyecekse boyunluk kullanması faydalı olacaktır. Özellikle küçük çocuğu olan anneler çocuğa bakarken ani hareket yasağına uymakta zorlanabilirler.

\"POZİSYONELVERTİGODA, İLAÇLAR SADECE TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR\"

İlaçların pozisyonelvertigoda tedavi edici özelliği yoktur. İlaç asıl tedavinin gecikmesine yol açmaktadır. İlaç verilen hastalar tedavi arayışı içinde hastane hastane dolaşırlar.Vertigoyla ilgilenen bir merkeze giden hastalar ise genelde bir defa yapılan kristal repozisyon manevralarıyla hemen o anda tedavi olurlar. Özellikle tedavisi gecikmiş hastaların bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığı görülür. Nadiren bazı hastalarda manevranın birkaç kez tekrarlanması gerekebilmektedir.\"

Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner ,ikinci sıklıkta görülen vertigo nedeni ise Meniere hastalığı ile ilgili ise şu bilgileri verdi; \"Bu hastalıkta iç kulak denge sıvısında basınç artışı vardır. Basınç dengelenmeleri sırasında dönme atağı ortaya çıkar.Şiddetli dönmenin olduğu süre 20 dakika civarıdır. Genelde atak süresi 2 saati geçmez.Ara dönemdehastanın şikayeti yoktur veya çok azdır. Vertigo atağı öncesinde kulakta dolgunluk hissi, uğultu, çınlama, işitmede azalma görülebilir. Bu şikayetler dönme atağıyla birlikte düzelir. Hastalığı tetikleyici faktörler arasında stres, uyku düzensizliği, aşırı tuz tüketimi, sigara, aşırı yorgunluk, ileri derecede üzüntü gibi etkenler öne sürülmektedir.Hastalığın tedavisinde şikayetlerin azaltılması için ilaç tedavisi verilir. Şiddetli dönmesi ve kusması olan hastanın yatırılması gerekir. Atakların sıklığının azaltılması için tetikleyici faktörlerden uzak durulmalıdır. \"

Aşkıner “Yukarıda sıraladığımız en sık görülen vertigo nedenlerinden birinde ilaç kullanılırken, diğerinde ilaç verilmesi tedaviyi geciktirmektedir. Yani vertigoda tek bir tedavi yoktur. Vertigoyu ortaya çıkartan asıl hastalığa dönük tedavi verilmelidir. Öncelikle iyi bir muayene, hasta sorgulaması ve uygun testlerle baş dönmesine neden olan esashastalık belirlenmelidir. Sonrasında hastanın patolojisine yönelik tedavi yapılmalıdır. Vertigo ancak bu şekilde yaklaşıldığında tedavi edilebilir“ dedi.

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