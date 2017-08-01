333 bin çocuk karakolluk oldu

2016 yılında yüzde 47.5'i mağdur olmak üzere 333 bin 435 çocuk karakollara getirildi. 64 bin 981 çocuk adli birimlere sevk edildi.

Kolluk güçlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 10 artış gösterdi. Karakolluk olan 333 bin 435 bin çocuğun yüzde 54,8’inin 15-17 yaş grubunda, yüzde 23,2’sinin 12-14 yaş grubunda, yüzde 21,9’unun ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü.

Kolluk güçlerine 2016 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 65,4’ü erkek, yüzde 34,6’sı ise kız çocuğu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, güvenlik birimlerine gelen çocukların yüzde 47,5’i mağdur olarak, yüzde 32,6’sı yasalarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), yüzde 12,3’ü bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 3,5’i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) ve yüzde 4,1’i ise bu nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı geldi ya da getirildi.

‘Suça sürüklenme’ gerekçesiyle 108 bin 675 çocuk getirildi. Bu çocukların yüzde 36,1’ine yaralama, yüzde 23’1’ine hırsızlık, yüzde 10’una 5682 Sayılı Kanun’a muhalefet, yüzde 5,5’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3,5’ine cinsel suçlar, yüzde 3,4’üne mala zarar verme, yüzde 3,3’üne ise tehdit suçu yöneltildi.

Birinci neden madde bağımlılığı



Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen 108 bin 675 çocuğun 36 bin 87’sinin bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 84,5’ini 15-17 yaş grubu, yüzde 15’ini ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çocukların yüzde 72,9’unun sigara, yüzde 8,6’sının sigara ve alkol, yüzde 4’ünün sigara ve esrar, yüzde 2,9’unun esrar, yüzde 2’sinin ise sigara, alkol ve esrar kullandığı görüldü. Adli birimlere ise 64 bin 981 çocuk sevk edildi.

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 158 bin 343 çocuğun yüzde 87,9’unu suç mağduru, yüzde 12’sini takibi gereken olay mağduru, binde 1’ini ise kabahat mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru çocukların yüzde 55,1’inin erkek, yüzde 44,9’unun kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 51,1’inin erkek, yüzde 48,9’unun kız çocuğu ve kabahat mağduru çocukların ise yüzde 62,1’inin erkek, yüzde 37,9’unun ise kız çocuğu olduğu görüldü.



Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 139 bin 178 çocuğun yüzde 60,1’i yaralama, yüzde 12,1’i cinsel suçlar, yüzde 6,8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların yüzde 3,5’i hırsızlık, yüzde 3,5’i tehdit, yüzde 3,1’i ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mağduriyet yaşadı.