31 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Pierre Webo, Fenerbahçe\'nin şu anki zayıf noktası ve eksikliğini anlattı

\"Fenerbahçe\'de oynadığım zaman aile gibiydik\"

\"Fenerbahçe taraftarını özledim\"

\"Volkan, son 10 yılın en iyi kalecisi\"

Golcü oyuncu en rahat golü Muslera\'ya attığını da söyledi

TEMSİLCİLERİMİZİN AVRUPA\'DAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

14:00 Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor\'un rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi\'nde gruplar, Monaco\'da çekilecek kuraların ardından belli olacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG

21:45 Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor

BEŞİKTAŞ

11:00 Siyah-beyazlılarda Bursaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

18:30 Sarı-kırmızılılar Trabzonspor maçı için bu kente gidecek.

20:00 Takımın Trabzon\'da karşılanışı.

FENERBAHÇE

Kayserispor maçının son çalışması yapılacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG

19:15 Afjet Afyonspor - Boluspor

21:45 Osmanlıspor FK - Gençlerbirliği

AVRUPA LİGLERİ

21:30 Milan - Roma (Hakan Çalhanoğlu - Cengiz Ünder)