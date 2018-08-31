31 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Pierre Webo, Fenerbahçe\'nin şu anki zayıf noktası ve eksikliğini anlattı
\"Fenerbahçe\'de oynadığım zaman aile gibiydik\"
\"Fenerbahçe taraftarını özledim\"
\"Volkan, son 10 yılın en iyi kalecisi\"
Golcü oyuncu en rahat golü Muslera\'ya attığını da söyledi
TEMSİLCİLERİMİZİN AVRUPA\'DAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
14:00 Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor\'un rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi\'nde gruplar, Monaco\'da çekilecek kuraların ardından belli olacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG
21:45 Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah-beyazlılarda Bursaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
18:30 Sarı-kırmızılılar Trabzonspor maçı için bu kente gidecek.
20:00 Takımın Trabzon\'da karşılanışı.
FENERBAHÇE
Kayserispor maçının son çalışması yapılacak.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
19:15 Afjet Afyonspor - Boluspor
21:45 Osmanlıspor FK - Gençlerbirliği
AVRUPA LİGLERİ
21:30 Milan - Roma (Hakan Çalhanoğlu - Cengiz Ünder)