30 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
14.00 Siyah beyazlılar, yurt dışı kampı için Slovakya\'ya gidecek.
- Siyah beyazlı takım, Samorin kentinde hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
10.00 - 17.30 Sarı kırmızılılar günü çift antrenmanla tamamlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
10.00-18.00 Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.
BURSASPOR
- Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını tek idmanla sürdürecek.
2018 FIFA DÜNYA KUPASI
- Son 16 Turu -
17.00 Fransa - Arjantin
21.00 Uruguay - Portekiz
TENİS
- Antalya Açık Tenis Turnuvası tekler finalinde Adrian Mannarino ile Damir Dzumhur karşı karşıya gelecek.
RAGBİ
3\'üncü Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası başlıyor
17 erkek ve 10 kadın takımın mücadele edeceği turnuvada kazanan takımlar \"3. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Şampiyonu 2018\" unvanını kazanacak.
GAZİ KOŞUSU\'NA DOĞRU
10.00 92\'nci Gazi Koşusu öncesi basın toplantısı düzenlenecek.
AKDENİZ OYUNLARI
- İspanya\'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18\'inci Akdeniz Oyunları\'nda mücadelelere devam edilecek.