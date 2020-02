3 kuşağa oyunca sattı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, 40 yıldır oyuncak satan Ahmet Tekay (64), mesleğe başladığı yıllarda kendisinden oyuncak satın alan çocukların şu an evli ve çocuklu olduğunu, bazılarının torununun dahi bulunduğunu söyledi. Tekay, \"Onların da çocuklarına oyuncak veriyorum. 3 kuşağa oyuncaklar sattım ve satmaya devam ediyorum\" dedi.

Kent merkezindeki Büyük Çarşı\'da, 1978 yılından beri oyuncakçılık yapan, 5 çocuk sahibi Ahmet Tekay, babasından devraldığı mesleği hala devam ettiriyor. Oyuncak ve çocuklara olan sevgisi dolayısıyla 40 yıldır bu işle uğraştığını belirten Tekay, \"Çocukları mutlu etmek, hoşuma gidiyor. Onların mutluluğu, benim mutluluğum. Şu an bulunduğum Büyük Çarşı\'da 40 yıldır oyuncak işi ile uğraşıyorum. Bu meslek babamdan kaldı. Babam, 1963 yılında başladı, oyuncak işine. 2001 yılında vefat etti. Ben, babamla birlikte başladım ve halen devam ediyorum\" dedi.

Mesleğe başladığı yıllarda kendisinden oyuncak satın alan çocukların şu an evli ve çocuklu olduğunu, bazılarının torununun dahi bulunduğunu anlatan Tekay, \"Onların da çocuklarına oyuncak veriyorum. Çocuklarını getirip, ellerimi öptürüyorlar. Çok mutlu oluyorum. Geçmiş yıllara dalıp, gidiyorum. Çocukların mutluluğu, hiçbir şeye değişilmez. Çocukken oyuncak sattıklarımın birçoğu, şu an ülkemize hizmet ediyorlar; profesörler, doktorlar ve mühendisler var\" diye konuştu.

ÖĞRETMENLİK YERİNE OYUNCAKÇILIK YAPTI

Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu olduğunu ve oyuncak satmayı öğretmenliğe tercih ettiğini belirten Tekay, şunları söyledi:

\"Gazi Eğitim Enstitüsü mezunuyum. Öğretmenlik yapmadım. Oyuncak işini tercih ettim. Pişman da değilim; çünkü oyuncağın, çocuklar üzerinde çok büyük etkisi var. Doğru tercih edilen bir oyuncak, çocuğun doğru yetişmesine neden olur. Genelde anne ve babaların isteklerine göre oyuncak satıyoruz; ama ailelerin, bizlerin tercihine bıraktığında çocukların yaşlarına göre, oyuncak veriyoruz. Mesela kız çocuğuna erkek oyuncağı verilmemeli, erkek çocuğuna da kız oyuncağı verilmemelidir. Kısacası kendi cinslerine göre oyuncak veriyorum.\"

Türkiye\'deki birçok üniversiteye nostaljik oyuncak sattığını da dile getiren Ahmet Tekay, \"Geçtiğimiz günlerde Çukurova Üniversitesi\'nden aradılar. Bende bulunan bütün eski ve nostaljik oyuncak varsa hepsini alacaklarını söylediler. Yani yerli yapım oyuncakları istiyorlar. Müzede sergileyeceklermiş\" dedi.

