3. havalimanının adı Recep Tayyip Erdoğan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'a yapılan 3. havalimanının adının “Recep Tayyip Erdoğan” olacağı iddialarıyla ilgili olarak "Başbakan'a ne yapılsa azdır diye düşünüyorum" dedi. , Bakan Elvan, "ismi havaalanına verilecek mi?" sorusunu “evet” diye cevapladı.

Taraf gazetesinin bugünkü (13 Ağustos 2014) nüshasında Hüseyin Özay imzasıyla yayımlanan bir haberde, çevreye verdiği zararla sık sık gündeme gelen 3. havalimanının adının “Recep Tayyip Erdoğan” olacağı belirtildi.

Taraf gazetesinde yer alan “RTE Havalimanı” başlıklı haber şöyle:

'RTE Havalimanı'

Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan ve temeli iki ay önce Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından atılan üçüncü havalimanının ismi netleşti. Buna göre, sır gibi saklanan ismin, “Recep Tayyip Erdoğan” olduğu bildirildi. Başbakan Erdoğan’ın, tartışma konusu olmaması için ismi açıklamak istemediği belirtildi. İsmin, Erdoğan’ın Köşk’e çıkmasının ardından kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

İsmi ortaklar koydu

Ekonomi kulislerinde dolaşan bilgilere göre, dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alacak olan üçüncü havalimanının ismi belirlendi ancak, çeşitli spekülasyonlara neden olmamak için isim şimdilik gizli tutuluyor. İddiaya göre, 3. havalimanının temeli atılmadan önce ismi konusunda da uzun soluklu çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile projeyi üstlenen firmalar tarafından gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Mevlana, Fatih, Kanuni, Atatürk gibi birçok isim üzerinde duruldu. Ancak, bu isimler üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Projeyi gerçekleştiren ortaklar ise, üçüncü havalimanının isminin RTE olmasını önerdi. Yani, üçüncü havalimanının, Recep Tayyip Erdoğan Havalimanı olması teklif edildi. Bu teklif hükümet üyeleri tarafından da kabul edildi. Ve ismin temel atma töreninde Başbakan Erdoğan tarafından açıklanması kararlaştırıldı.

‘Şık olmaz’ denerek açıklanması ertelendi

Toplam maliyeti 10,2 milyar euro olması öngörülen üçüncü havalimanının inşaatı, başta Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz İnşaat olmak üzere, kamuoyunda havuz müteahhitleri olarak bilinen hükümete yakın şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. Özellikle Sabah ve ATV satışı için oluşturulan 630 milyon dolarlık havuzun deşifre olmasının ardından sözkonusu firmaların isimleri gündemden hiç düşmedi. Özellikle Mehmet Cengiz’in, “milletin A.’sına koyacağız” şeklindeki sözleri uzun süre tartışma konusu oldu. Bu tartışmalar dolayı, üçüncü havalimanının isminin bir süre gizlenmesi kararlaştırıldı. Kulislerde, Başbakan Erdoğan’ın Köşk’e çıkmasının ardından ismin büyük bir törenle kamuoyuna açıklanacağı konuşuluyor.

‘Zafer anıtı’ olarak görülüyor

AKP için de üçüncü havalimanı, Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en büyük yatırım olarak görülüyor. Ve bu nedenle isminin RTE olması gerektiği ifade ediliyor. Proje, Kolin, Cengiz, Limak, Kalyon ve Mapakonsorsiyumu tarafından yürütülüyor. Havalimanı inşaatı sona erdiğinde yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. İnşaatında kullanılacak demir-çelik miktarının 350 bin tona, alüminyum malzemenin 10 bin tona, camın ise 415 bin metrekareye ulaşması beklenen proje, dört etapta tamamlanacak.

Yeni havalimanı, tamamlandığında 165 yolcu köprüsü, terminaller arasındaki ulaşımın raylı sistemle yapıldığı dört ayrı terminal binası, üç teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, sekiz kontrol kulesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun müstakil altı pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminali, devlet konukevi, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, güç santralleri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı tesislerden oluşacak.

Bakan: Ne yapsak az

Taraf’ta yer alan haber, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’a soruldu.

Elvan, İstanbul'a yapılan 3. havalimanının adının Recep Tayyip Erdoğan olacağı iddialarıyla ilgili olarak "Başbakan'a ne yapılsa azdır diye düşünüyorum" dedi.

Milli gelirin 3-4 kat arttığını dile getiren Elvan, "Bu ülkede istikrar oluşmuşsa, halen güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyorsak, Türkiye olarak rekabet gücümüz artmışsa bunu Başbakanımıza borçluyuz. Millet de zaten bunun karşılığını Başbakanımıza verdi. İnşallah 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayacak. Dolayısıyla ne yapılsa azdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, "ismi havaalanına verilecek mi?" sorusunu “evet” diye cevapladı.