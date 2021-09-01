3 çocuğunu öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklarım benden çok soğumuştu

Trabzon'un Of ilçesinde, bir aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından görmek için evine götürdüğü kızları 11 yaşındaki Yaren’i, 7 yaşındaki Hiranur’u ve 4 yaşındaki Elif G’yi öldüren cami imamı Emre G’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. 36 yaşındaki Göktaş’ın ifadesinde “Çocuklarım benden çok soğumuştu. Kendimi kaybettim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum” dediği belirtildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Uluağaç köyünde yaşandı. Köyde cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evlerine 1 kilometre uzaklıktaki çay bahçesine gelen ekipler, Yaren, Hiranur ve Elif G. adlı kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen baba Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çocukların cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eşine şiddetten uzaklaştırma almış

İmam Emre G.'nin anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi S.G. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Emre G. hakkında eşini darp ettiği gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, dün sona eren karar sonrası çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi. Bugün çocukları yeniden annelerine bırakması beklenen Emre G.'nin olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Jandarma Komutanlığı'nda sorguda

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, gözaltına alınan Emre Göktaş, güvenlik gerekçesiyle Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguya alındı. Şüphelinin, avukat talebinde bulunduğu sorgusunda ifadesi de ortaya çıktı. Göktaş'ın ifadesinde, “Çocuklarım benden çok soğumuştu. Kendimi kaybettim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum” dediği belirtildi.

Öte yandan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevki beklenen şüphelinin, sosyal medya hesabında, eline aldığı kediyle çekildiği fotoğraf karesini, “İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sever oldum... demiş şair” notuyla paylaştığı dikkat çekti. Aynı fotoğrafa, “Yeni görevimiz KYK Manevi danışmanlık. Mevla muvaffak eylesin” yazdığı da görülen Göktaş'ın, bir takipçinin yorumuna ise "Ne olsa düşünüyorum kardeşim" yanıtı verdiği görüldü. Bu arada Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri süren 3 kız kardeş, bugün ilçede kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.