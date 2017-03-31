25 yıl aradan sonra İsrail'den resmi onay

İsrail Güvenlik Kabinesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına rağmen, işgal altındaki topraklarda yeni Yahudi yerleşimleri yapılmasına resmi onay verdi. Resmi onay ile birlikte 25 yıl aradan sonra ilk kez Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim yerleri yapılmasının yolu açıldı.

İsrail Şubat ayında Batı Şeria'daki en büyük Yahudi yerleşim yeri olan Amona'da tahliye ettiği 40 kadar yerleşimci aile için Ramallah’ın kuzeyindeki Emek Shilo'da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yoğun direniş gösterilen bu tahliye işleminin ardından yeni yerleşim birimleri inşa edileceğini ilân etmişti. O dönemden bu yana mevcut yerleşim birimleri genişletilmiş, yasadışı yoldan inşa edilmiş olan birimlere meşruiyet kazandırılmıştı.

Hanan Aşravi kararı kınadı

Filistinliler ise İsrail’in Batı Şeria’daki Ramallah kenti yakınında yeni bir yerleşim birimi inşa etme kararını kınadı. Filistinli politikacı Hanan Aşravi, “İsrail’in bu kararı, bölgede istikrar ve barış taleplerine yanıt vereceğine, yasadışı yerleşimcilerini yatıştırmaya kendini yükümlü hissetmesinin yeni bir kanıtıdır” diye konuştu.

İsrail sivil toplum örgütü Barış Şimdi Hareketi de Şubat ayında yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin 1992 yılından bu yana ilk kez Batı Şeria’da yeni yerleşim birimi inşa etmek istediğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ayrıca Batı Şeria’daki Eli bölgesinde 90 hektarlık yerleşim birimini de İsrail topraklarına dâhil olduğunu ilan etti. Yeni yıldan bu yana mevcut yerleşim birimlerindeki 6 bin kadar yeni konuttan 2 bininin ise satışa çıkarıldığı açıklandı.

Filistinli politikacı Hanan Aşravi, Benyamin Netanyanu liderliğindeki İsrail hükümetinin “sistematik bir biçimde yerleşim sömürgeciliği, ırk ayrımcılığı ve etnik temizlik politikaları uyguladığı” suçlamasını yöneltti. Aşravi BM’e de çağrıda bulunarak İsrail’in bu konuda alınan çok sayıdaki BM kararına uymasını teminat altına almasını talep etti.

BM Güvenlik Konseyi: Yerleşim birimleri tamamen durdurulsun

BM Güvenlik Konseyi'nin geçen Aralık ayında aldığı kararda, İsrail'e hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yeri çalışmalarını durdurması çağrısı yapılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

kna/dpa/ÇA,GA