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Bilim / Teknoloji

25 Nisan'dan sonra Blackberry satılmayacak

Blackberry 25 Nisan’dan itibaren T-Mobile mağazalarında Blackberry satışının yapılmayacağını açıkladı

03 Nisan 2014 18:08

Blackberry telefonlar 25 Nisan'dan itibaren Avrupa'nın en büyük GSM şirketlerinden T-Mobile'da satılmayacak. Telefonun dünyadaki kullanım oranı akıllı telefonlar arasında yüzde 1.5'a düşmüş durumda.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Blackberry 25 Nisan’dan itibaren T-Mobile mağazalarında Blackberry satışının yapılmayacağını açıkladı. 25 Nisan’dan önce T-Mobile’dan Blackberry alan kullanıcılar ise cihazlarıyla ilgili olarak her türlü teknik desteği almaya devam edecekler. Şirket’in CEO’su John Chen açıklamasında, “Blackberry kullanıcılarının çıkarları doğrultusunda hareket etmek için T-Mobile ile anlaşmayı yenilemiyoruz” açıklamasını yaptı.

 

Yüzde 1.5'e düştü

 

T-Mobile cephesi ise konuyla ilgili olarak bir yorum yapmadı. 2013 yılının son verilerine göre göre Android telefonlar cep telefonu pazarının yüzde 57’sini domine ederken Apple’ın Pazar payı yüzde 39 olarak ifade ediliyor. Blackberry’nin pazar payı ise geçmiş yıllardaki kötü yönetim yüzünden yüzde 1.5’e düşmüş durumda.

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