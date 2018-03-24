24 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Beşiktaş\'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens içini DHA\'ya döktü:

-\"Quaresma veya Babel\'in yedeği değilim, burada sıralama yok\"

-\"İstenilen seviyede değilim ama yapmam gerekenlerin farkındayım\"

-\"Come to Beşiktaş çok yaratıcı ve sıra dışı\'\'

-\"Avrupa\'da ciddi bir iz bıraktık\"

-\"Cenk\'in yaptığı işleri yapmak diğer arkadaşlarımızın görevi\"

-\"8 maçımızı da kazanırsak şampiyonuz\"

-\"Beşiktaş - Fenerbahçe maçlarında yaşanan olaylar abartılıyor\"

-\"Fenerbahçe\'den daha iyi bir takımız\"

(ÖZEL) Darüşşafakalı Scottie Wilbekin, DHA\'ya konuştu:

-\"Türk Milli Takımı\'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye\'yi çok seviyorum\"

-\"EuroCup\'ta şampiyonluk artık gerçekçi bir hedef\"

-\"NBA ile alakalı özel bir hedefim ya da hayalim yok\"

-\"Blatt dünyadaki en iyi koçlardan biri\"

-\"Çalıştığım point-guardlardan çok fazla şeyler öğrendim\"

-\"Tek bir amacım var; geçen yıllardan daha iyi olmak\"

Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti maçının yankıları...

TRABZONSPOR

11.00 Başkan Muharrem Usta basın toplantısı düzenleyecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Turuncu lacivertli ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını devam ettirecek.

GALATASARAY

12.00 Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Takım izinli

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'e 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-

13.00 Pınar Karşıyaka - Demir İnşaat Büyükçekmece (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Banvit - Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci Spor Kompleksi)

JUDO

Bosna Hersek\'in Sarajevo kentinde düzenlenecek olan Avrupa Kupası müsabakalarında Türkiye, 18 kadın ve 19 erkek ile tatamiye çıkacak.