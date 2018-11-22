22 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Gael Clichy: \"Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek\"
\"Bu kararlılıkla gidersek başarabiliriz\"
\"Premier Ligi kazanmak çok farklı bir duygu\"
\"Meydan okumayı seven bir insanım\"
\"Şampiyonluk kupasını hocaya vermemiz gerek\"
\"Türkiye\'ye kaliteli yabancılar gelmeye başladı\"
\"Türk futbolunun zamana ihtiyacı var\"
\"Trabzonsporlu Abdülkadir ve Rizesporlu muriç\'i beğeniyorum\"
\"Takım içindeki en büyük payı Visca\'ya veriyorum\"
\"Futbol bir takım oyunu\"
\"Tek ilgilendiğim şey kendi takımımın başarısı\"
GALATASARAY
18:00 Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
BEŞİKTAŞ
14:00 Ankaragücü maçının çalışmaları sürecek
FENERBAHÇE
- Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek
HAKEMLER BELLİ OLACAK
Spor Toto Süper Lig\'de 13\'üncü haftanın hakemleri açıklanacak
BASKETBOL
-Euroleague-
20:15 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes
22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe
VOLEYBOL
-Kadınlar Şampiyonlar Ligi-
19:00 VakıfBank - Allianz MTV Stuttgart