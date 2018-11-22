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Spor

22 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek" "Bu kararlılıkla gidersek başarabiliriz" "Premier Ligi kazanmak çok farklı bir duygu" "Meydan okumayı seven bir insanım" "Şampiyonluk kupasını hocaya vermemiz gerek" "Türkiye'ye kaliteli ya

22 Kasım 2018 12:22

(Özel) Gael Clichy: \"Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek\"
\"Bu kararlılıkla gidersek başarabiliriz\"
\"Premier Ligi kazanmak çok farklı bir duygu\"
\"Meydan okumayı seven bir insanım\"
\"Şampiyonluk kupasını hocaya vermemiz gerek\"
\"Türkiye\'ye kaliteli yabancılar gelmeye başladı\"
\"Türk futbolunun zamana ihtiyacı var\"
\"Trabzonsporlu Abdülkadir ve Rizesporlu muriç\'i beğeniyorum\"
\"Takım içindeki en büyük payı Visca\'ya veriyorum\"
\"Futbol bir takım oyunu\"
\"Tek ilgilendiğim şey kendi takımımın başarısı\"

GALATASARAY
18:00 Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

BEŞİKTAŞ
14:00 Ankaragücü maçının çalışmaları sürecek

FENERBAHÇE
- Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek

HAKEMLER BELLİ OLACAK
Spor Toto Süper Lig\'de 13\'üncü haftanın hakemleri açıklanacak

BASKETBOL
-Euroleague-
20:15 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes
22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe

VOLEYBOL
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19:00 VakıfBank - Allianz MTV Stuttgart

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