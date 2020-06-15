2021 Oscar ödül töreni ertelendi!

Akademi başkanı David Rubin, geçen ay yaptığı açıklamalarda, "O günlerde nasıl bir ortam olacağını şimdiden bilmek imkansız. Filmlerin başarılarını kutlamak istediğimizi biliyoruz ancak bunu ne şekilde yapacağımızı henüz bilmiyoruz" demişti.