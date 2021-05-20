2021 Cannes Film Festivali Koronavirüs protokollerini açıkladı

6-15 Temmuz tarihleri arasında pandemi koşulları altında gerçekleşecek olan 2021 Cannes Film Festivali, katılımcılar için belirlenen Covid-19 protokollerini açıklayan bir plan yayımladı.

Bu yıl 6-15 Temmuz tarihleri arasında pandemi koşulları altında gerçekleşecek olan ve The French Dispatch, Benedetta, Annette gibi merakla beklenen yapımları izleyiciyle buluşturması beklenen 2021 Cannes Film Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Festival yönetimi kısa bir süre önce katılımcılar için belirlenen Covid-19 protokollerini açıklayan bir plan yayımladı.

Filmloverss'ın Deadline'dan aktardığına göre bu protokolde sosyal mesafeyi sağlamak için maske kullanımı gibi zorunlu önlemlerle beraber 7/24 tıbbi hizmet ve testleri gerçekleştirmek için bir Covid-19 tarama merkezinin bulunacağı da yer alıyor.

Festival, erişim protokolleri (Covid-19 testleri, sıcaklık kontrolleri vb.) ve kapasite sınırlamaları ile ilgili tüm kararların, hükümet ve yerel makamlardan gelen tavsiyeler doğrultusunda alındığını belirtti.

Festival Direktörü Thierry Frémaux bu yılın ilk aylarında yaptığı açıklamalar sırasında festivalde maske veya diğer kişisel koruyucu ekipmanların olmamasını tercih edeceklerini ve bu sebeple, festivalin belirlenen son tarihine gelindiğinde Fransa'da hâlâ toplu katılım gösterilen etkinliklerde maske takılması zorunlu olursa eğer festivalin sonbahara ertelenmesinin mümkün olabileceğini dile getirmişti. Fakat bunun yerine festival yönetimi gerekli önlemleri alarak etkisini sürdüren pandemi şartlarına ayak uydurmayı tercih etti.

Öte yandan festival sırasında Cannes sahillerinde kokteyl etkinliklerine izin verilecek, ancak bu gibi etkinlikler de ek protokollere tabi olacak. Yemekli etkinliklerde ise misafirler bir masada oturduklarında, maskeler her zaman ilk öğün servis edilene kadar takılı kalacak ve aşırı teması önlemek için dijital menü kullanımı gibi yöntemler uygulanacak.

Aşı sertifikası veya PCR testi olan, yurtdışından festivale gelecek olan katılımcıların 9 Haziran'dan itibaren ülkeye girişlerine izin verilmesi bekleniyor. 30 Haziran'dan itibaren gece sokağa çıkma yasakları ve diğer kısıtlamaların çoğu, vaka sayıları kontrol altında tutulursa kaldırılacak, ancak Covid-19 protokolleri kamusal alanlarda uygulanmaya devam edecek.