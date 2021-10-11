2021 Antalya Altın Portakal’a Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın gerginliği damga vurdu: Neler yaşandı?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 58'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'ne Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında geçen diyalog damga vurdu.

Nihal Yalçın’ın konuşması sırasında hemen arkasına ödülü vermek için bekleyen Tamer Karadağlı’nın mimikleri dikkatleri çekti. Konuşması devam ederken Karadağlı’nın araya girerek ödülü uzatmasına önce “Kim verdi ödülü?” diye soran Yalçın, “Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?” dedi. Karadağlıi Yalçın’ın bu tepkisine, “Ödülünüzle birlikte konuşun diye” karşılığını verdi. Karadağlı’nın dikkati çeken mimiklerinin ardından ikili arasındaki bu diyalog ödül törenine damga vurdu.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte siyaset ve oyuncu camiasından pek çok isim Karadağlı’yı eleştirdi.

Buldan: Kadınlar susmadı, susmayacak

Tamer Karadağlı'nın ödül konuşması yapan oyuncu Nihal Yalçın'a olan tavrı nedeniyle sosyal medya hesabından destek mesajı yayımlayan Buldan, "Kadınlar susmadı, susmayacak. Ödülünüz ve konuşmanız için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu: Karadağlı ise erkek egemen bakışın çirkin bir suretini göstermiştir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kişisel Twitter hesabından Yalçın'ın yanında olduğunu belirten şu mesajı yayınladı:

"Güzelim ülkeyi çok konuşan kadınlar değil boş konuşan erkekler(eril bakışa sahip)bu hale getirdi. Nihal Yalçın tahammül gösterilmeyen kısacık konuşmasında(3.7dk) kadının gücünü, kararlılığını, T. Karadağlı ise erkek egemen bakışın çirkin bir suretini göstermiştir Kutluyorum"

Mümtaz Taylan: Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın, “Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır” ifadesi de Nihal Yalçın’a destek mesajı olarak değerlendirildi.

Nihal Yalçın: Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin!

Nihal Yalçın, Twitter hesabından daha sonra "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" diye yazarak ödülle fotoğrafını paylaştı.

Güvenç Dağüstün: Nihal’in önce ödülü alıp sonra konuşmasını yapması gerekirdi

Sanatçı Güvenç Dağüstün de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Yalçın'ın konuşma yapmadan önce ödülü alması gerektiğini belirtti. Dağüstün, "Nihal arkadaşımdır, hastasıyım. Ödülü alır almaz mesaj attım, kutladım. Arkada duran beyden ise hiç hazzetmem. Ancak şöyle bir şey var: Nihal’in önce ödülü alıp sonra konuşmasını yapması gerekirdi. Heyecandan önce mikrofona gidiyor. Önce ödülü alsa o bey çoktan gitmiş olacaktı" ifadelerini kullandı.

Nihal Yalçın: Törenden sonra arkadaki olağanüstü mimikleri görme fırsatım oldu

Dağüstün'ne yanıt veren Nihal Yalçın ise, "Evet çok heyecanlıydım. Ama törenden sonra arkadaki olağanüstü mimikleri görme fırsatım oldu:)" dedi. Yalçın bir diğer paylaşımında ise, "O kadar doğru ki:) ama valla heyecanlıydım" diye belirtti.

Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı taklidi yaptı

Ödül törenine damga vuran dakikalar sosyal medyada da gündem oldu. Karadağlı'nın konuşma esnasındaki mimik ve hareketleri pek çok kullanıcı tarafından tiye alınırken bir paylaşım da Nihal Yalçın'dan geldi. Nihal Yalçın, kendisi konuşurken yaptığı hareketler ve ödülünü takdim etme şekli eleştiri konusu olan Tamer Karadağlı'nın taklidini yaptı. Zeynep Ocak o anları Instagram hikayesinde paylaştı.