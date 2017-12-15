2017'nin en çok izlenen filmi 'Recep İvedik 5' oldu

İSTANBUL, (DHA)- SENARYOSUNU Şahan ve Tolga Gökbakar’ın kaleme aldığı serinin son filmi \'Recep İvedik 5\', 7 milyon 437 bin 50 kişi tarafından izlenerek 2017\'nin en çok izlenen yapımı oldu. Film tüm zamanların en çok izlenen filmi olmayı da başardı.

2017 yılının bitimine günler kala, beyaz perdenin en çok izlenen filmleri belli oldu. Ajans Press\'in Box Office Türkiye’den edindiği bilgilere göre, 2017 yılında vizyona giren ve sinemada en çok izlenen ilk on yapımın yüzde 70’ini yerli filmler oluşturdu. Yılın en çok izlenen filmi senaryosunu Şahan ve Tolga Gökbakar’ın kaleme aldığı \'Recep İvedik 5\' oldu. Şubat ayında vizyona giren film, 7 milyon 437 bin 50 kişi tarafından izlenerek 2017 yılının en çok izlenen yapımı olurken, tüm zamanların en çok izlenen filmi olmayı da başardı.

AYLA\'YI 4 MİLYON 615 BİN 608 KİŞİ İZLEDİ

Türkiye’nin 2018 Oscar Aday Adayı olan ve ekim ayı sonunda vizyona giren \'Ayla\' filmi, 4 milyon 615 bin 608 izleyici rakamına ulaşarak yılın en çok izlenen ikinci filmi oldu. Ocak ayında vizyona giren, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı \'Çalgı Çengi İkimiz\', 2 milyon 798 bin 16 seyirci rakamıyla yılın en çok izlenen üçüncü filmi oldu.

ARİF V 216 MERAKLA BEKLENİYOR

\'Hızlı ve Öfkeli 8\', 2 milyon 656 bin 286 kişiyle dördüncü, 1 milyon 810 bin 581 kişi tarafından izlenen \'Yol Arkadaşım\' beşinci, 1 milyon 810 bin 568 kişiyle \'Olanlar Oldu\' altıncı, aralık ayında vizyona giren ve hala vizyonda olan \'Aile Arasında\', şimdiden 1 milyon 547 bin 194 rakamına ulaşarak yedinci, \'Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı\' 1 milyon 529 bin 857 izleyiciyle sekizinci, 1 milyon 337 bin 112 izleyiciyle \'Moana\' dokuzuncu, 1 milyon 114 bin 318 izleyiciyle \'Kolonya Cumhuriyeti\' 2017 yılının en çok izlenen onuncu filmi oldu. Ocak ayında vizyona girecek olan Cem Yılmaz’ın Arif v 216 yapımı şimdiden merak uyandırırken, sinema haberleri arasında en çok konuşulan başlıklardan birisi olmayı başardı.