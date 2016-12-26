2016'nın kazananı Bitcoin oldu

Sanal para Bitcoin, 2016'yı geride bırakırken yılın en çok kazandıranları arasına girdi. Bir yıl içinde yüzde 107 değer kazanan Bitcoin, böylelikle birçok para birimini, borsayı ve emtiayı geride bırakarak en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

897 dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin, 2013'ün sonlarına doğru 1200 dolar'a yaklaşarak rekor kırmıştı.

Ancak 2014'ün başlarında merkezi Japonya'nın Tokyo kentinde bulunan Mt. Gox adlı Bitcoin borsasının hacklenmesiyle, hükümetler dijital para birimine karşı bir mücadele başlattı. Böylece Bitcoin'in değeri hızla düştü.

Kripto para veya dijital altın olarak da tanımlanan Bitcoin'i kimileri geleceğin para birimi olarak görse de kimileri herhangi bir merkez bankası tarafından basılmamasını güvenilmemesi için bir gerekçe olarak gösteriyor.

Bir devlet ya da resmi bir kurum tarafından düzenlenmeyen Bitcoin'i 'madenci' adı verilen yazılımcılar dijital dünyada üretiyor.

Bitcoin'in arkasında yatan bu teknoloji ise hızlı bir şekilde para gönderimini sağladığı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kurumlar ile birçok merkez bankasının dikkatini çekiyor.

Peki Bitcoin'in 2016'nın gözdesi olmasını hangi etmenler sağladı? Analistlere göre bunun birkaç nedeni var:

Çin hükümeti bütün çabalarına rağmen para birimi Yuan'ın Amerikan Doları'na karşı değer kaybının önüne geçemiyor. Dolar'a karşı bu yıl yüzde 7 değer kaybeden Yuan, 2008'den beri en düşük seviyesine gelmiş durumda.

Çin hükümeti bu yüzden para dolaşımının üzerindeki kısıtlamaları artırdıkça Çinli yatırımcıların ilgisi Bitcoin'e kayıyor.

Bitcoin ticaret hacminin en yüksek olduğu yerlerin başında Çin geliyor.

Ancak Çin hükümetinin Bitcoin kullanımının önüne geçmek için kontrolünü artıracağına yönelik söylentiler gerçekleşirse durum tersine dönebilir.

ABD'nin yeni başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesi, piyasalarda belirsizliği artıran bir etmen olarak öne çıktı.

Özellikle Trump'ın korumacı ticaret politikalarını savunması ve Meksika ile para ticaretinin önüne engeller getireceğini söylemesi, yatırımcıların Bitcoin'e yönelmesine neden oldu.

Aynı zamanda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma sürecine girmesi ve Suriye iç savaşının bölgede yarattığı jeopolitik riskler gibi siyasi meseleler de Bitcoin'e ilginin artmasını sağlıyor.

Çin'deki sanal para borsası olan Huobi'den analist Le Xiaotian, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki terör saldırıları piyasalarda bir güvenli liman arayışı yarattı, Trump'ın seçilmesinden beri altın da düşüyor. Küresel belirsizlik büyük ölçüde fonların Bitcoin pazarına akmasını sağladı" yorumunda bulunuyor.

Bitcoin verilerini işleyen bir şirket olan CryptoCompare'den MarketWatch haber sitesine konuşan Charles Hayter, bu durumu, "Euro bölgesinin dağılmasından, Yuan'daki devaülasyondan ve Trump'ın yarattığı belirsizlikten bahsediyoruz" diyerek özetliyor.

Hindistan'ın rüşvetle, Venezuela'nın kaçakçılıkla mücadele etmek için en büyük değere sahip banknotlarının kullanımını yasaklaması Bitcoin'in işine yaradı.

Forbes yazarı Panos Mourdoukoutas, bu durumun vatandaşların kendi para birimlerine duyduğu güvenin azalmasına neden olduğunu belirtiyor. Bu yüzden hükümetler tarafından manipülasyon yapılmasına açık olmayan Bitcoin'in tercih edildiğini aktarıyor.

Vatandaşlar aynı zamanda paralarının transferini sınırlar arası rahat bir şekilde gerçekleştirebilmek için de Bitcoin kullanıyor.

Bloomberg'in haberine göre madencilerin ürettikleri Bitcoin başına daha az para kazanması arzda bir yavaşlamaya neden oluyor. Bitcoin transferlerini onaylayan ve kayda geçmesini sağlayan 'blockchain' (Blok zincir) işlemini yapan bilgiyasaların bu işten edindikleri kazanç bu yılın ortasında yarıya düştü.

Dünyanın dört bir yanında daha çok müşteri ve şirket, ticaretin bir aracı olarak Bitcoin'i kullanmaya başladı.

Özellikle e-ticaret yaparken Bitcoin'in daha çok tercih edilmesi rakamlarda da kendini gösteriyor.

CoinDesk haber sitesine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde 1.1 milyon hesabın ödeme şekline Bitcoin eklendi.

Reuters ise dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değerinin 14 milyar dolar'lık rekor bir seviyeye ulaştığını ortaya koydu.