2016 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri açıklandı

Varlık dergisinin yayına başladığı 1933 yılından bugüne kadar özenle sürdürdüğü ‘edebiyatımıza yeni değerler kazandırma’ çabası, 83. yılımızda da edebiyatseverleri yeni imzalarla buluşturuyor. Bu yıl şiir dalında Mehmet Özkan Şüküran, öykü dalında ise Gamze Arslan ödüle değer görüldü.
Şiir dalında ön elemeden geçirilerek seçici kurula sunulan dosyalar Umut Göksal, Güray Özçelik, İdris Sezgin, Cengizhan Genç, Yaprak Damla Yıldırım, Şeyma Balaban, Şeyda Üzer, Fatma Yeşil, Yusuf Demirkol, Halil Ergüven, Nihan Yazıcı, Merve Yılmaz, Mustafa Ertaş, İlayda Zengin, Ömer Faruk Güler, Mehmet Özkan Şüküran, Ali Barış Ata, Dilek Değirmenci, Ayhan Aldemir, Burak Ekinci, İlkay Şahin, Burak Kara, Yiğit Ergün, Fatma Turna, Fahri Küçük imzalarını taşıyordu.
Zeynep Uzunbay, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz, Salih Bolat, Enver Ercan’dan oluşan şiir seçici kurulu yaptığı değerlendirme sonucu ödülü oybirliğiyle Mehmet Özkan Şüküran’ın “Gül Rengini” adlı dosyasına verirken; Yaprak Damla Yıldırım, Burak Kara, Fatma Yeşil, İdris Sezgin’in dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.
Öykü dalında ön elemeyi geçenler Tolga Bekmez, Ahmet Aktaş, Nurcan Ankay, Sinan Bağlan, Jale Nur Turgut, Nazım Sarıkaya, Gamze Arslan, Hülya Bulut, Ahmet Cenker Yaman, Sezen Kayhan, Mevsim Yenice, Öznur Yalgın, Mehmet Fatih Özbey, Ömer Faruk Güler, Efe Songun, Ela Kiçik, Ozan Kırıcı, Deniz Köksal, Mert Yılmaz Güler, Mehmet Oktay Onbaşı, Furkan Uzun, Tolga Can Arslan, Ezgi Barkın’ın dosyalarıydı.
Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç’tan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü Gamze Arslan’ın “Çerçialan” adlı dosyasına verirken; Tolga Bekmez, Mevsim Yenice, Nurcan Ankay’ın dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.
Ödül alan ve dikkate değer bulunan isimlerin söyleşi, şiir ve öykülerine Varlık dergisinin Temmuz 2016 sayısında yre bulacak.
Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl derginin kuruluş yıldönümü olan Temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verilen Gençlik Ödülleri’ne bugüne dek değer görülen isimler:
Şiir dalında:
1984: Behçet Aysan, Hüseyin Ferhad, Bedrettin Aykın
1986: Salih Bolat
1991: Altay Öktem
1992: İdris Özyol
1993: Mesut Adnan
1994: Tuna Kiremitçi
1995: Özgür Özmen
1996: Derya Çolpan
1997: Selim Temo
1998: Tarkan Çeper
1999: Zafer Ekin Karabay, Can Bahadır Yüce
2000: Özlem Tezcan, Alphan Akgül
2001: Sinan Oruçoğlu, Mehmet Butakın
2002: Ali Özgür Özkarcı
2003: Mehmet Erte, Seyyidhan Kömürcü
2004: Mehmet Öztek, Alperen Yeşil
2005: Alper Gencer
2006: Olcay Özmen
2007: Yusuf Uğur Uğurel
2008: Veysi Erdoğan
2009: A. Barış Ağır
2010: Halil İbrahim Polat
2011: Taner Cindoruk
2012: Harun Atak
2013: Serap Aslı Araklı
2014: Miray Çakıroğlu
2015: Mehmet Karaca
2016: Mehmet Özkan Şüküran
Öykü dalında:
1987: Cemil Kavukçu
1991: Sibel Türkmenoğlu
1992: Semra Topal
1993: Ülkü Çadırcı
1994: Doğan Yarıcı
1995: Nurdan Beşergil, Sema Kaygusuz
1996: Müge İplikçi
1997: Akın Sevinç
1998: Karin Karakaşlı
1999: Murat Saraçoğlu
2000: Elif Çınar
2001: Abdullah Mollaoğlu
2002: Canan Akalan
2003: Hakan Ergül
2004: Temel Karataş
2005: Mehmet Erkan
2006: Gülçin Karaş
2007: Birgül Oğuz
2008: Burak Evren
2009: Aslı Akarsakarya
2010: Pelin Buzluk
2011: M. Özgür Mutlu
2012: Gökçe Parlakyıldız
2013: Şengül Can
2014: Nurullah Kuzu
2015: Arzu Uçar
2016: Gamze Arslan