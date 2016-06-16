2016 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri açıklandı

Varlık dergisinin yayına başladığı 1933 yılından bugüne kadar özenle sürdürdüğü ‘edebiyatımıza yeni değerler kazandırma’ çabası, 83. yılımızda da edebiyatseverleri yeni imzalarla buluşturuyor. Bu yıl şiir dalında Mehmet Özkan Şüküran, öykü dalında ise Gamze Arslan ödüle değer görüldü.

Şiir dalında ön elemeden geçirilerek seçici kurula sunulan dosyalar Umut Göksal, Güray Özçelik, İdris Sezgin, Cengizhan Genç, Yaprak Damla Yıldırım, Şeyma Balaban, Şeyda Üzer, Fatma Yeşil, Yusuf Demirkol, Halil Ergüven, Nihan Yazıcı, Merve Yılmaz, Mustafa Ertaş, İlayda Zengin, Ömer Faruk Güler, Mehmet Özkan Şüküran, Ali Barış Ata, Dilek Değirmenci, Ayhan Aldemir, Burak Ekinci, İlkay Şahin, Burak Kara, Yiğit Ergün, Fatma Turna, Fahri Küçük imzalarını taşıyordu.

Zeynep Uzunbay, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz, Salih Bolat, Enver Ercan’dan oluşan şiir seçici kurulu yaptığı değerlendirme sonucu ödülü oybirliğiyle Mehmet Özkan Şüküran’ın “Gül Rengini” adlı dosyasına verirken; Yaprak Damla Yıldırım, Burak Kara, Fatma Yeşil, İdris Sezgin’in dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.

Öykü dalında ön elemeyi geçenler Tolga Bekmez, Ahmet Aktaş, Nurcan Ankay, Sinan Bağlan, Jale Nur Turgut, Nazım Sarıkaya, Gamze Arslan, Hülya Bulut, Ahmet Cenker Yaman, Sezen Kayhan, Mevsim Yenice, Öznur Yalgın, Mehmet Fatih Özbey, Ömer Faruk Güler, Efe Songun, Ela Kiçik, Ozan Kırıcı, Deniz Köksal, Mert Yılmaz Güler, Mehmet Oktay Onbaşı, Furkan Uzun, Tolga Can Arslan, Ezgi Barkın’ın dosyalarıydı.

Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç’tan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü Gamze Arslan’ın “Çerçialan” adlı dosyasına verirken; Tolga Bekmez, Mevsim Yenice, Nurcan Ankay’ın dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.

Ödül alan ve dikkate değer bulunan isimlerin söyleşi, şiir ve öykülerine Varlık dergisinin Temmuz 2016 sayısında yre bulacak.

Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl derginin kuruluş yıldönümü olan Temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verilen Gençlik Ödülleri’ne bugüne dek değer görülen isimler:

Şiir dalında:

1984: Behçet Aysan, Hüseyin Ferhad, Bedrettin Aykın

1986: Salih Bolat

1991: Altay Öktem

1992: İdris Özyol

1993: Mesut Adnan

1994: Tuna Kiremitçi

1995: Özgür Özmen

1996: Derya Çolpan

1997: Selim Temo

1998: Tarkan Çeper

1999: Zafer Ekin Karabay, Can Bahadır Yüce

2000: Özlem Tezcan, Alphan Akgül

2001: Sinan Oruçoğlu, Mehmet Butakın

2002: Ali Özgür Özkarcı

2003: Mehmet Erte, Seyyidhan Kömürcü

2004: Mehmet Öztek, Alperen Yeşil

2005: Alper Gencer

2006: Olcay Özmen

2007: Yusuf Uğur Uğurel

2008: Veysi Erdoğan

2009: A. Barış Ağır

2010: Halil İbrahim Polat

2011: Taner Cindoruk

2012: Harun Atak

2013: Serap Aslı Araklı

2014: Miray Çakıroğlu

2015: Mehmet Karaca

2016: Mehmet Özkan Şüküran

Öykü dalında:

1987: Cemil Kavukçu

1991: Sibel Türkmenoğlu

1992: Semra Topal

1993: Ülkü Çadırcı

1994: Doğan Yarıcı

1995: Nurdan Beşergil, Sema Kaygusuz

1996: Müge İplikçi

1997: Akın Sevinç

1998: Karin Karakaşlı

1999: Murat Saraçoğlu

2000: Elif Çınar

2001: Abdullah Mollaoğlu

2002: Canan Akalan

2003: Hakan Ergül

2004: Temel Karataş

2005: Mehmet Erkan

2006: Gülçin Karaş

2007: Birgül Oğuz

2008: Burak Evren

2009: Aslı Akarsakarya

2010: Pelin Buzluk

2011: M. Özgür Mutlu

2012: Gökçe Parlakyıldız

2013: Şengül Can

2014: Nurullah Kuzu

2015: Arzu Uçar

2016: Gamze Arslan