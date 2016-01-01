2015’te 253 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Diyarbakır’ın Sur, Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sokağa çıkmak yasağı sürerken, geride bıraktığımız 2015 senesinde 19 ilçede 253 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre 16 Ağustos’tan bu yana sürekli ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında, yedi kentin 19 ilçesinde toplam, en az 253 gün sokaklar yasaklandı.

Sur’un Gazi Caddesindeki yasak 30 Aralık’ta, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki yasak da 24 Aralık’ta sona erdi. Dargeçit’teki yasak da 30 Aralık’a dek sürdü.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in iki gün önce yaptığı yazılı açıklamaya göre Cizre’de 14 Aralık’tan bu yana 23 kişi öldürüldü. Bu açıklamanın yapıldığı gün de sadece Cizre’de iki kişi öldürüldü.

Bilgen, Cizre, Silopi, Sur, Nusaybin ve Dargeçit'te ilan edilen son yasaklarda 56 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezleri’nin verilerine göre 1 Ocak - 5 Aralık 2015 tarihleri arasında çatışmalar nedeniyle 171’i asker, polis, korucu, 195’i militan, 157’si sivil olmak üzere toplam 523 kişi yaşamını yitirdi.

Sokağa çıkma yasakları boyunca öldürülenlerin 44’ü çocuk.

Diyarbakır’da toplam: 123 gün

Sur: Toplam 31

Lice: Toplam 15 gün

Silvan: Toplam 27 gün

Bismil: Toplam 10 gün

Hani: Toplam 12 gün

Dicle: Toplam 5 gün

Bağlar: Toplam 2 gün

Kayapınar: Toplam 2 gün

Yenişehir: Toplam 2 gün

Kocaköy: Toplam 3 gün

Hazro: Toplam 4 gün

Mardin: Toplam 69

Nusaybin: Toplam 40

Derik: Toplam 9 gün

Dargeçit: Toplam 20

Şırnak: Toplam 49

Cizre: Toplam (en az) 31

Silopi: En az 18

Hakkari

Yüksekova: 5 gün

Elazığ

Arıcak: 3 gün

Muş

Varto: 2 gün

Batman

Sason: 1 gün

Kozluk: 1 gün

2 Aralık - Sur’un altı mahallesi ve bir caddesinde 2 Aralık’tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağına 11 Aralık’ta 17 saatliğine ara verildi.

4 - 5 Aralık: Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde yasak iki gün sürdü.

5 - 6 Aralık: Diyarbakır’ın Hazro ve Lice ilçelerinde iki günlüğüne sokağa çıkmak yasaklandı.

6 – 9 Aralık: Mardin’in Nusaybin ilçesinde 6 Aralık'ta ilan edilen yasak 9 Ekim akşamı kaldırıldı.

7 - 8 Aralık: Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki günlüğüne sokağa çıkmak yasaklandı.

11– 30 Aralık: Mardin’in Dargeçit ilçesinde 11 Aralık’ta ilan edilen yasak iki gün önce bitirildi.

14 – 24 Aralık: Mardin’in Nusaybin ilçesinde yine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dört mahallede uygulanan yasağa 18 Aralık’ta 09.00- 16.00 saatlerinde ara verildi. Yasak 24 Aralık’ta sona erdi.

14 Aralık – Şırnak’ın Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasaklar halen sürüyor.