2012, ABD'nin en sıcak yılı oldu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA)'nin tespitine göre, Alaska ve Hawaii hariç, ABD'de 2012 yılı sıcaklık ortalaması 12,9 derece. Bu değer 20'nci yüzyıl ortalamasının 1,8 derece üzerinde.

NOAA'nın iklim uzmanlarından Jake Crouch, ABD'de 2012'nin temmuz ayının meteoroloji tarihinin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçtiğini ifade ederken, son rekor yılı 1998'den sonra 2012'de yeniden yüksek bir artışın yaşanmasının şaşkınlık yarattığını söyledi.

Geçen yıl sıcaklığın ortalama 0,55 derece yükseldiğine dikkat çeken Amerikalı uzman, yarım derecelik sıcaklık artışının oldukça fazla olduğu değerlendirmesini yapıyor.Crouch, normalde rekor artışların bu değerin 10'da birinin üzerine çıktığında gerçekleştiğini belirtiyor. Crouch'a göre bu, küresel ısınmanın ABD'deki bir göstergesi.



Sıcaklar, kuraklığı getirdi



ABD'de artan sıcaklıklar, 2012'de kuraklığı da beraberinde getirmişti. NOAA'nın verilerine göre, bu durumdan ülkenin yüzde 61'i olumsuz etkilendi.

Kuraklık orman yangınlarını artırdı ve 9,2 milyon hektarlık ormanlık alan tahrip oldu. Ülkenin batısındaki orta bölgelerinde ekili alanların büyük bir kısmının zarar görmesi nedeniyle mısır ve soya fiyatları fırlamıştı.

Öte yandan ABD geçen yıl aralarında “Sandy“ ve “Isaac“ kasırgalarının da bulunduğu 11 aşırı hava olayına maruz kaldı.



(Deutsche Welle Türkçe)