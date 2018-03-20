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Spor

20 Mart Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita, DHA'ya konuştu - "Griezmann ve Giroud gibi oyuncular büyük patlamalar yaptı" - "Galatasaray'a karşı kazanmak zordu"  - "10 aydan sonra tekrar oynamaya başlamak kolay değil"  - "Türk oyuncuları değerli yapacak olan y

20 Mart 2018 12:22

(ÖZEL) Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita, DHA\'ya konuştu
- \"Griezmann ve Giroud gibi oyuncular büyük patlamalar yaptı\"
- \"Galatasaray\'a karşı kazanmak zordu\" 
- \"10 aydan sonra tekrar oynamaya başlamak kolay değil\" 
- \"Türk oyuncuları değerli yapacak olan yabancılar arasında kendilerini göstermek\"

A MİLLİ TAKIM
18.00 A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını sürdürecek.

İRLANDA MİLLİ TAKIMI
İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı, Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
17.30 Beşiktaş Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yenilenen Antalya Çarşı Kartal Yuvası mağazasında siyah beyazlı taraftarlarla buluşacak.

GALATASARAY
- Takım izinli

FENERBAHÇE
- Takım izinli

TRABZONSPOR
- Takım izinli

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv
-Avrupa Kupası-
20.45 Darüşşafaka - Bayern Münih

10.00 İzmit Spor Festivali ve Basketbol Topu Dağıtım Töreni, Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenecek. Törene, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da katılacak.

VOLEYBOL
-CEV Cup Kadınlar-
19.00 Eczacıbaşı VitrA - SSC Palmberg Schwerin (Burhan Felek)
-CEV Cup Erkekler-
19.00 Ziraat Bankası - Calzedonia Verona

GÜREŞ
20-21 Mart tarihlerinde Yalova\'da düzenlenecek olan Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası başlayacak.

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