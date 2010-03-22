2. tur seçimlerde Sarkozy'e ağır darbe

T24 - Fransa'da bölgesel seçimlerin ikinci turu sonunda, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Halk Hareketi Birliği ağır yenilgiye uğradı.



Fransa'da bölgesel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi.



Sandık çıkış anketleri, ikinci turu sol partilerin listesinin oyların yüzde 54'ünü, iktidar partisinin, oyların yüzde 36'sını kazanacağını gösteriyor. Aşırı sağın yüzde 8,7 oranında oy aldığı tahmin ediliyor.



Sol partilerin listesinin, ülkenin doğusundaki Alsace dışında, Fransa'da bütün bölgelerde yarışı önde tamamladığı bildiriliyor. İktidar partisi, denizaşırı sömürgelerde de sadece Reunion adasında yarışı önde tamamladı.



Seçmenler, Fransa'da 22, deniz aşırı sömürgelerde ise 4 olmak üzere toplam 26 bölgede, 1880 bölge meclisi üyesini belirlemek için oy kullandı.



Bugünkü seçimlere katılmayanların oranı yüzde 49'da kaldı. Geçen hafta bu oran yüzde 53'tü. Fransa'da siyasi gözlemciler, ''giderek artan işsizlik oranı ve bütçe açığını kapatmak için hükümetin kamu giderlerini düşürmesinden rahatsız olan seçmenin, Sarkozy ve iktidar partisini sandıkta cezalandırdığı'' görüşünde birleşiyor.



Gözlemciler, seçmenlerin, 2012 yılındaki cumhurbaşkanı seçimi öncesinde Sarkozy'yi uyardığı yorumunu yapıyor.





