2. Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla başladı (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN FAKS

2. Adana Lezzet Festivali\'ne davet edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaj gönderdi. Erdoğan, faks yoluyla gönderdiği mesajında, şu sözlere yer verdi:

\"Festival, Adana ve yöresinin kültürünün yaşatılmasına, şehrin kendine has değerleri, lezzetleri, tarihi-kültürel zenginlikleri ve güzellikleriyle tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Etkinliğin, güzide şehrimiz Adana\'nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin hareketine geçirilmesi bakımından da önem taşıdığına inanıyorum. 2. Adana Lezzet Festivali\'nin düzenlenmesine emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.\"

FESTİVALE, AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK İLE SARIEROĞLU DA KATILDI

Adana 2. Lezzet Festivali\'ne AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Festival alanına açılan stantları tek tek gezen Çelik ile Sarıeroğlu, memleketlerine özgü lezzetleri tattı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Çelik, Adana’nın tüm değerlerini ön plana çıkartan bir festival organize edildiğine dikkat çekti. Festivalin kentin tüm dinamiklerini harekete geçirip, bir araya getirerek ortak hareket etmelerini sağlayan bir organizasyona dönüşmesinin çok önemli olduğunu vurguyan Çelik, Adana için ‘Adana Kebabı’nın çok önemli olduğunu belirtti. Bu kültürün gelecek nesillere aynı lezzet ve damak tadıyla ulaştırılmasını önemsediklerini, bu kapsamda da Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından ‘Adana Kebabı’nın tescillendirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, “Ben bu festivali tanıtırken; ‘Efsane başlıyor’ demiştim. İnsanlar buraya geldiklerinde de bir ‘efsane’nin içinde nefes alıp verdiklerini görecekler” ifadesini de kullandı.

\'ADANA OLARAK GERİ KALAMAZDIK\'

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu da, Adana’ya dair ne varsa doğru bir şekilde ortaya konulup tanıtılması adına adeta bir ‘seferberlik’ ilan ettikleri yorumunu yaptı. Sarıeroğlu, “Adana olarak, kuşaktan kuşağa aktarılan bir gastronomi dünyasına da sahibiz. Çevre illerimizde bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılırken, ’01 Adana’ olarak bundan geri kalmamız söz konusu dahi olamazdı” diye konuştu. Adana\'da her ne kadar ‘Adana Kebabı’ ön plana çıksa da kentin zengin bir mutfağa da sahip olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, söz konusu lezzetlerin en doğru şekilde tanıtılması ve yine Adana’nın ‘lezzet’ ekseninde tanıtımının yapılmasının da çok önemli olduğunu dile getirdi. ‘Gelenekselin gücü adına’ sloganıyla yola çıkılan festivalin önemsediklerini belirten Sarıeroğlu, yağışlı havaya dikkat çekip, “Yağmur bile Adanalıları durduramadı” dedi.



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