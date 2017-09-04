19'uncu Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un 

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor, Cumhuriyet Kupası maçında karşılaştığı TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu 5-3, toplamda 6-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 75\'inci yıl dönümü dolayısıyla kulüp tarafından ilk kez 1998 yılında düzenlen ve o tarihten itibaren 2009 yılı hariç aralıksız gerçekleştirilen kupada bu yılki rakip TFF 1\'inci Lig ekibi Samsunspor oldu. Bugüne kadar yapılan turnuvalarda kupayı 7 kez kazanma başarısı gösteren Demir Grup Sivasspor, milli maçlar nedeni ile lige verilen aradan yararlanarak düzenlenen kupa maçında karşılaştığı Samsunspor karşısında her iki yarıda birçok oyuncusuna şans verdi. Ücretsiz olarak düzenlenen kupa maçını 5 bin dolayında futbolsever izledi. Samsunpor\'a oranla her iki yarıda daha etkili ataklar geliştiren Sivasspor, bunlardan sonuç alamadı.

83\'üncü dakikada gelişen atakta Muhammet Beşir\'in pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Davy Angan yerden vuruşla topu filelere gönderdi ve Samsunspor\'u 1-0 öne geçirdi. 84\'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağ kanattan Hakan Bilgiç\'in ortasında ceza alanında Hakan Arslan kafa vuruşuyla maça 1-1 beraberliği getiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlanınca seri penaltı atışlarına geçildi. Demir Grup Sivasspor\'da atışı kullanan oyuncular Vitaly, Kone, Cyriac, Leandro ve Galip penaltıyı gole çevirirken, Samsunspor\'da Kenan, Gökay ve Göksu topu filelere gönderdi. Davy Angan ise topu direğe nişanlayarak penaltıdan yararlanamadı. Penaltı atışları sonucunda rakibine 5-3, toplamda 6-4 üstünlük sağlayan Demir Grup Sivasspor, 19\'uncu Cumhuriyet Kupası\'nın 8\'inci kez sahibi oldu. Samsunspor\'a ikincilik kupasını Ak Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun verdi. Demir Grup Sivasspor\'a Cumhuriyet Kupası\'nı ise Ak Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk takdim etti. Tören sonrası iki takım birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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