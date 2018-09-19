19 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündem

Ömer Onan: \"Kadın milli takımımız bu ülkenin yüz akı\"
\"Madalyayı zorlayabilecek 7-8 takım var, biz de bunlardan birisiyiz\"
MERT GÜNOK\'UN KALEYİ BIRAKMAYA NİYETİ YOK
- Fenerbahçe ve milli takımların her yaş kategorilerinde tercih edildi
- Galatasaray ve Beşiktaş\'tan teklif aldı, daha fazla süre almak için Bursaspor\'u seçti
- Başakşehir\'de kaleyi devraldı, Avcı\'nın değişilmezi oldu
- \"Volkan ile aramızdaki rekabet, takıma olumlu yansır\" diyen Mert, Lucescu\'ya \'Buradayım\' mesajı verdi
BEŞİKTAŞ-SARPSBORG MAÇINA DOĞRU
17:00 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
17:30 Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamlayacak.
16:50 Norveç temsilcisi Sarpsborg, İstanbul\'a gelecek.
18:15 Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
19:00 Norveç ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU
18:45 Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
19:00 Hırvatistan ekibi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
20:00 Fenerbahçe Teknik Direktör Phillip Cocu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
20:30 Sarı-lacivertli temsilcimiz son çalışmasını yapacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda Akhisarspor maçının hazırlıkları başlayacak.
BASKETBOL
13:20 A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası için Tenerife\'ye gidecek
10:00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, projelerini, gelecek hedeflerini, yönetim kadrosunu ve yeni takım oyuncularını basına tanıtacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
E GRUBU
19:55 Ajax - AEK Atina
22:00 Benfica - Bayern Münih
F GRUBU
19:55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim
22:00 Manchester City - Lyon
G GRUBU
22:00 Real Madrid - Roma
22:00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova
H GRUBU
22:00 Valencia - Juventus
22:00 Young Boys - Manchester United