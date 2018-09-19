19 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündem

Ömer Onan: \"Kadın milli takımımız bu ülkenin yüz akı\"

\"Madalyayı zorlayabilecek 7-8 takım var, biz de bunlardan birisiyiz\"

MERT GÜNOK\'UN KALEYİ BIRAKMAYA NİYETİ YOK

- Fenerbahçe ve milli takımların her yaş kategorilerinde tercih edildi

- Galatasaray ve Beşiktaş\'tan teklif aldı, daha fazla süre almak için Bursaspor\'u seçti

- Başakşehir\'de kaleyi devraldı, Avcı\'nın değişilmezi oldu

- \"Volkan ile aramızdaki rekabet, takıma olumlu yansır\" diyen Mert, Lucescu\'ya \'Buradayım\' mesajı verdi

BEŞİKTAŞ-SARPSBORG MAÇINA DOĞRU

17:00 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

17:30 Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamlayacak.

16:50 Norveç temsilcisi Sarpsborg, İstanbul\'a gelecek.

18:15 Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.

19:00 Norveç ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

18:45 Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19:00 Hırvatistan ekibi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

20:00 Fenerbahçe Teknik Direktör Phillip Cocu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

20:30 Sarı-lacivertli temsilcimiz son çalışmasını yapacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda Akhisarspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BASKETBOL

13:20 A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası için Tenerife\'ye gidecek

10:00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, projelerini, gelecek hedeflerini, yönetim kadrosunu ve yeni takım oyuncularını basına tanıtacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

E GRUBU

19:55 Ajax - AEK Atina

22:00 Benfica - Bayern Münih

F GRUBU

19:55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim

22:00 Manchester City - Lyon

G GRUBU

22:00 Real Madrid - Roma

22:00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova

H GRUBU

22:00 Valencia - Juventus

22:00 Young Boys - Manchester United

