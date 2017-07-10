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180 gazeteci ve akademisyenden ortak bildiri: Irkçı medyayı lanetliyoruz

"Irkçı yayınlar yapan ve Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösteren bütün medya kuruluşlarını şiddetle kınıyoruz"

10 Temmuz 2017 19:13

180 gazeteci "Medyada Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele İnisiyatifi" adı altında ortak bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride “Irkçı yayınlar yapan ve Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösteren bütün medya kuruluşlarını, muhabirleri, yazarları, sosyal medya kullanıcılarını şiddetle kınıyoruz” denildi.

 Son dönemde özellikle Suriyeliler’le ilgili yapılan haberlere karşı gazeteci, yazar, akademisyen ve STK üyesi 180 isim ortak bir bildiriye imza atarak medyadaki ırkçı ve ayrımcı dili kınadı. Sakarya’da Suriyeli Emani ve çocuğunun öldürülmesinin ardından kullanılan haber dili tepkilere yol açtı.

180 gazeteci “Medyada Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele İnisiyatifi” adı altında ortak bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride “Irkçı yayınlar yapan ve Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösteren bütün medya kuruluşlarını, muhabirleri, yazarları, sosyal medya kullanıcılarını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, köşe yazarları, gazeteciler ve yazarların imza verdiği bildiride ırkçı dil kullanan gazeteciler hakkında hukuki sürecin işletilmesi talep edildi.

Bildiride aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Basın İlan Kurumu ve Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü de ırkçı dil kullanan ve mülteci düşmanlığını kışkırtan haberleri yapanlar hakkında harekete geçmeye çağrıldı.

Bildiriye imza veren medya çalışanları:

Abdulhamit Güler, Diriliş Postası

Abdurrahman Şen, Gazeteci-Yazar

Adnan Karakaş

Ahmet Açıkçay

Ahmet Akgül

Ahmet Sözbilir

Ahmet Tezcan, Yazar

Ali Artmaz

Ali Öztürk, Medeniyet Derneği Başkanı

Ali Yıldız, Diriliş Postası yazarı

Alper Altun

Aslan Değirmenci

Aslıhan Eker, Yönetmen

Atilla Yayla, Yazar

Ayhan Küçük, Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM)

Ayhan Yağızer, Ülke TV

Ayşe Betül Kayahan

Ayşe Bostancı, Eğitimci

Ayşegül Yıldırım Kara, Yönetmen

Bahadır Yenişehirlioğlu, Yazar

Belkıs Kılıçkaya, 24 TV/Gazeteci

Betül Soysal Bozdoğan, TRT Haber Moderatörü/Gazeteci,yazar

Binnur Feyizli, TRT Prodüktör

Bülent Turgut, Yapımcı

Bünyamin Yılmaz, Anadolu Ajansı

Büşra Akın Dinçer, Gazeteci

Büşra Sönmezışık,

Cihat Arpacık, Gazeteci

Cihat Gökdemir, Mağdur Ailenin Avukatı

Çiğdem Aktı, TRT World

Demet Tezcan, Yazar

Eda Tezcan, Yazar

Edip Üzen

Efendi Sarı

Egemen Doğan

Ekrem Arıkan, ESAM İstanbul Şubesi Başkanı

Ekrem Kızıltaş, Takvim Gazetesi yazarı

Elif Hamamcı, Medya Yapımcısı

Elif Sönmezışık, Yazar

Emeti Saruhan, Gerçek Hayat Dergisi Yayın Koordinatörü

Emin Gökçegöz, TRT

Emin Şen

Emre Şahin, Ülke TV

Emrullah Öztürk

Engin Şenol

Erdal Tanas Karagöl, Yeni Şafak Gazetesi

Ergül Birgül

Ergün Yıldırım, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Erol Erdoğan, Yazar

Ersin Çelik, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü

Ersin Şiyhan

Ersoy Dede, 24 TV

Esra Albayrak, İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı

Esra Elönü, Yazar

Esra Öztürk

Fadime Özkan, Star Gazetesi

Fatma Gülşen Koçak, Yazar
Fatma Korkutata,Beyaz TV-Yönetmen
Ferhat Açıl, Yeni Şafak editörü
Fuat Uğur, Türkiye Gazetesi
Hafize Şule Albayrak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. üyesi
Halil İbrahim Başer
Halime Kökçe, Star Gazetesi Yazarı
Hamit Akçay, Doktor
Hamit Kardaş, Gazeteci
Hamza Er
Hamza Çifci
Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni
Hatice Kübra Özdemir, İnternethaber Ankara Temsilcisi
Hayrünnisa Çiçek
Hikmet Genç, Star Gazetesi Yazarı
Hilal Özdemir, Etnomüzikolog
Hüseyin Altınalan, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü
Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü
Gökhan Ataş, ÜlkeTV
Gülcan Tezcan, Gazeteci-Yazar
İbrahim Balcıoğlu
İbrahim Erdoğan, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni
İbrahim Tenekeci, Yeni Şafak Gazetesi
İdris Cin
İdris Kardaş, Akademisyen
İlhami Işık, Star Gazetesi
İsa Tatlıcan, Sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni
İsmail Hakkı Erol
İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak Gazetesi
Kadriye Erdemli Avcı, İstanbul Müftü Yrd.
Kahraman Halisçelik
Kemal Gümüş, Gazeteci-Yazar
Kemal Özer, YeniSöz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Kemal Öztürk, Yeni Şafak Gazetesi yazarı
Kemal Sayar, Psikiyatr
Kenan Adem Kızılağıl
Kenan Kıran, Sabah Gazetesi
Kudret Bülbül, Prof. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kübra Ataş, Ülke TV
Kübra Güran Yiğitbaşı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yrd.
Kübra Sönmezışık, Gazeteci
Mahmut Avcı
Mahmut Bıyıklı, TYB İstanbul Şube Başkanı
Mehmet Alaca
Mehmet Birgül
Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü
Mehmet Nedim Aslan
Mehmet Yeşilkaya, Habertürk TV Haber Koordinatörü
Mehmet Yıldırım
Merve Akbaş, Gazeteci
Merve Şebnem Oruç, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı
Meryem İlayda Atlas, Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni
Metin Yağan
Murat Çiçek, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni
Murat Halezaroğlu, Anadolu Ajansı
Murat Kelkitlioğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Mustafa Akman, Hekim
Mustafa Ekici, TRT Kürdi Genel Koordinatörü
Mustafa Güngör, Ülke TV Haber Koordinatörü
Mustafa Özbek
Mustafa Şehirli
Mustafa Yıldız, Ülke TV
Dr. Mücahit Öztürk (Yeşilay Genel Başkanı)
Nazif Karaman
Nevzat Çiçek, Gazeteci-Yazar
Nihal Bengisu Karaca, Habertürk Gaz. Yazarı
Nihat Koç, Anadolu Ajansı
Nil Gülsüm Gül
Nuh Albayrak, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Nurhayat Kızılkan, TRT World
Nuriye Çakmak
Osman Atalay, İHH Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Ateşli, Haber 7 Haber Koordinatörü
Oya Eronat, 24.Dönem Milletvekili, Sosyal Politikalar Başkan Yrd.
Ömer Faruk Gerçek
Ömer Lekesiz, Yeni Şafak Gazetesi
Ömer Özkök, 24 TV Haber Koordinatörü
Ömer Tekerek, TRT
Özcan Ünlü, şair
Recep Garip, Şair, Ressam
Recep Yeter, Yeni Şafak Gazetesi Haber müdürü
Sabri Çelebioğlu, Anadolu Ajansı İstanbul Ofisi İdari İşler Müdürü
Said Ercan
Saliha Eren, TRT World
Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkanı
Savaş Tulgar, Editör-Yazar
Selami Doğan
Semanur Sönmez Yaman, Kanal 7 Haber Müdür Yardımcısı
Samet Karagöz, Milliyet Gazetesi Yazarı
Senem Uluhan, Ülke Haber Radyo Yayın Sorumlusu
Sercan Türkyılmaz
Serkan Ayhan
Serkan Kalemciler, Ensonhaber Medya Grubu Bşk.
Serdar Karagöz, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni
Sevda Özen
Sevil Nureyeva, Star Gazetesi Yazarı
Seyhan Sara Koç, Yönetmen
Sibel Eraslan, Star Gazetesi Yazarı
Süleyman Dinçer, Gazeteci
Süleyman Özışık, İnternethaber.com Yazarı
Sümeyye Ceylan, TRT World
Şadi Çarsancaklı, Avukat
Şule Taşkıran Kala, Sunucu
Taha Kılınç, Gazeteci-Yazar
Turan Kışlakçı, Gazeteci
Tülay Gökçimen, Yönetmen
Uğur Yıldırım, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı
Ünsal Ünlü, Yazar
Vahdettin İnce, Yazar
Veyis Ateş, Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni
Yahya Bostan, Sabah Gazetesi Yazı İşleri Md.
Yasemin Berber, TRT Arapça
Yıldıray Oğur, Gazeteci-yazar
Yıldız Ramazanoğlu, Yazar
Yunus Göksu, İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü
Yusuf Kaplan, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı
Yusuf Ziya Çataklı
Zafer Sevil
Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Milletvekili
Zeynep Bayramoğlu, A Haber Yapımcı/Sunucu
Zeynep Türkoğlu, 24 TV Yapımcı/Moderatör
İletişim Platformu
Medya Akademisi
UMED Uluslararası Medya Enformasyon Derneği

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