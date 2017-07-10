180 gazeteci ve akademisyenden ortak bildiri: Irkçı medyayı lanetliyoruz

180 gazeteci "Medyada Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele İnisiyatifi" adı altında ortak bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride “Irkçı yayınlar yapan ve Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösteren bütün medya kuruluşlarını, muhabirleri, yazarları, sosyal medya kullanıcılarını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Son dönemde özellikle Suriyeliler’le ilgili yapılan haberlere karşı gazeteci, yazar, akademisyen ve STK üyesi 180 isim ortak bir bildiriye imza atarak medyadaki ırkçı ve ayrımcı dili kınadı. Sakarya’da Suriyeli Emani ve çocuğunun öldürülmesinin ardından kullanılan haber dili tepkilere yol açtı.

180 gazeteci “Medyada Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele İnisiyatifi” adı altında ortak bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride “Irkçı yayınlar yapan ve Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösteren bütün medya kuruluşlarını, muhabirleri, yazarları, sosyal medya kullanıcılarını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, köşe yazarları, gazeteciler ve yazarların imza verdiği bildiride ırkçı dil kullanan gazeteciler hakkında hukuki sürecin işletilmesi talep edildi.

Bildiride aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Basın İlan Kurumu ve Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü de ırkçı dil kullanan ve mülteci düşmanlığını kışkırtan haberleri yapanlar hakkında harekete geçmeye çağrıldı.

Bildiriye imza veren medya çalışanları:

Abdulhamit Güler, Diriliş Postası

Abdurrahman Şen, Gazeteci-Yazar

Adnan Karakaş

Ahmet Açıkçay

Ahmet Akgül

Ahmet Sözbilir

Ahmet Tezcan, Yazar

Ali Artmaz

Ali Öztürk, Medeniyet Derneği Başkanı

Ali Yıldız, Diriliş Postası yazarı

Alper Altun

Aslan Değirmenci

Aslıhan Eker, Yönetmen

Atilla Yayla, Yazar

Ayhan Küçük, Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM)

Ayhan Yağızer, Ülke TV

Ayşe Betül Kayahan

Ayşe Bostancı, Eğitimci

Ayşegül Yıldırım Kara, Yönetmen

Bahadır Yenişehirlioğlu, Yazar

Belkıs Kılıçkaya, 24 TV/Gazeteci

Betül Soysal Bozdoğan, TRT Haber Moderatörü/Gazeteci,yazar

Binnur Feyizli, TRT Prodüktör

Bülent Turgut, Yapımcı

Bünyamin Yılmaz, Anadolu Ajansı

Büşra Akın Dinçer, Gazeteci

Büşra Sönmezışık,

Cihat Arpacık, Gazeteci

Cihat Gökdemir, Mağdur Ailenin Avukatı

Çiğdem Aktı, TRT World

Demet Tezcan, Yazar

Eda Tezcan, Yazar

Edip Üzen

Efendi Sarı

Egemen Doğan

Ekrem Arıkan, ESAM İstanbul Şubesi Başkanı

Ekrem Kızıltaş, Takvim Gazetesi yazarı

Elif Hamamcı, Medya Yapımcısı

Elif Sönmezışık, Yazar

Emeti Saruhan, Gerçek Hayat Dergisi Yayın Koordinatörü

Emin Gökçegöz, TRT

Emin Şen

Emre Şahin, Ülke TV

Emrullah Öztürk

Engin Şenol

Erdal Tanas Karagöl, Yeni Şafak Gazetesi

Ergül Birgül

Ergün Yıldırım, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Erol Erdoğan, Yazar

Ersin Çelik, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü

Ersin Şiyhan

Ersoy Dede, 24 TV

Esra Albayrak, İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı

Esra Elönü, Yazar

Esra Öztürk

Fadime Özkan, Star Gazetesi

Fatma Gülşen Koçak, Yazar

Fatma Korkutata,Beyaz TV-Yönetmen

Ferhat Açıl, Yeni Şafak editörü

Fuat Uğur, Türkiye Gazetesi

Hafize Şule Albayrak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. üyesi

Halil İbrahim Başer

Halime Kökçe, Star Gazetesi Yazarı

Hamit Akçay, Doktor

Hamit Kardaş, Gazeteci

Hamza Er

Hamza Çifci

Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni

Hatice Kübra Özdemir, İnternethaber Ankara Temsilcisi

Hayrünnisa Çiçek

Hikmet Genç, Star Gazetesi Yazarı

Hilal Özdemir, Etnomüzikolog

Hüseyin Altınalan, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü

Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü

Gökhan Ataş, ÜlkeTV

Gülcan Tezcan, Gazeteci-Yazar

İbrahim Balcıoğlu

İbrahim Erdoğan, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni

İbrahim Tenekeci, Yeni Şafak Gazetesi

İdris Cin

İdris Kardaş, Akademisyen

İlhami Işık, Star Gazetesi

İsa Tatlıcan, Sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni

İsmail Hakkı Erol

İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak Gazetesi

Kadriye Erdemli Avcı, İstanbul Müftü Yrd.

Kahraman Halisçelik

Kemal Gümüş, Gazeteci-Yazar

Kemal Özer, YeniSöz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Kemal Öztürk, Yeni Şafak Gazetesi yazarı

Kemal Sayar, Psikiyatr

Kenan Adem Kızılağıl

Kenan Kıran, Sabah Gazetesi

Kudret Bülbül, Prof. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Kübra Ataş, Ülke TV

Kübra Güran Yiğitbaşı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yrd.

Kübra Sönmezışık, Gazeteci

Mahmut Avcı

Mahmut Bıyıklı, TYB İstanbul Şube Başkanı

Mehmet Alaca

Mehmet Birgül

Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü

Mehmet Nedim Aslan

Mehmet Yeşilkaya, Habertürk TV Haber Koordinatörü

Mehmet Yıldırım

Merve Akbaş, Gazeteci

Merve Şebnem Oruç, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı

Meryem İlayda Atlas, Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni

Metin Yağan

Murat Çiçek, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni

Murat Halezaroğlu, Anadolu Ajansı

Murat Kelkitlioğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Akman, Hekim

Mustafa Ekici, TRT Kürdi Genel Koordinatörü

Mustafa Güngör, Ülke TV Haber Koordinatörü

Mustafa Özbek

Mustafa Şehirli

Mustafa Yıldız, Ülke TV

Dr. Mücahit Öztürk (Yeşilay Genel Başkanı)

Nazif Karaman

Nevzat Çiçek, Gazeteci-Yazar

Nihal Bengisu Karaca, Habertürk Gaz. Yazarı

Nihat Koç, Anadolu Ajansı

Nil Gülsüm Gül

Nuh Albayrak, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Nurhayat Kızılkan, TRT World

Nuriye Çakmak

Osman Atalay, İHH Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Ateşli, Haber 7 Haber Koordinatörü

Oya Eronat, 24.Dönem Milletvekili, Sosyal Politikalar Başkan Yrd.

Ömer Faruk Gerçek

Ömer Lekesiz, Yeni Şafak Gazetesi

Ömer Özkök, 24 TV Haber Koordinatörü

Ömer Tekerek, TRT

Özcan Ünlü, şair

Recep Garip, Şair, Ressam

Recep Yeter, Yeni Şafak Gazetesi Haber müdürü

Sabri Çelebioğlu, Anadolu Ajansı İstanbul Ofisi İdari İşler Müdürü

Said Ercan

Saliha Eren, TRT World

Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkanı

Savaş Tulgar, Editör-Yazar

Selami Doğan

Semanur Sönmez Yaman, Kanal 7 Haber Müdür Yardımcısı

Samet Karagöz, Milliyet Gazetesi Yazarı

Senem Uluhan, Ülke Haber Radyo Yayın Sorumlusu

Sercan Türkyılmaz

Serkan Ayhan

Serkan Kalemciler, Ensonhaber Medya Grubu Bşk.

Serdar Karagöz, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni

Sevda Özen

Sevil Nureyeva, Star Gazetesi Yazarı

Seyhan Sara Koç, Yönetmen

Sibel Eraslan, Star Gazetesi Yazarı

Süleyman Dinçer, Gazeteci

Süleyman Özışık, İnternethaber.com Yazarı

Sümeyye Ceylan, TRT World

Şadi Çarsancaklı, Avukat

Şule Taşkıran Kala, Sunucu

Taha Kılınç, Gazeteci-Yazar

Turan Kışlakçı, Gazeteci

Tülay Gökçimen, Yönetmen

Uğur Yıldırım, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı

Ünsal Ünlü, Yazar

Vahdettin İnce, Yazar

Veyis Ateş, Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni

Yahya Bostan, Sabah Gazetesi Yazı İşleri Md.

Yasemin Berber, TRT Arapça

Yıldıray Oğur, Gazeteci-yazar

Yıldız Ramazanoğlu, Yazar

Yunus Göksu, İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü

Yusuf Kaplan, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı

Yusuf Ziya Çataklı

Zafer Sevil

Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Milletvekili

Zeynep Bayramoğlu, A Haber Yapımcı/Sunucu

Zeynep Türkoğlu, 24 TV Yapımcı/Moderatör

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