18 yıl önce "Eşcinsellerin yasal güvence altına alınmaları şart" diyen Erdoğan, bugün "Lanetlenmiş, sapkınlıklar" ifadesini kullandı!

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2002 seçimlerinden önce "Eşcinsellerin yasal güvence altına alınması şart" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, her yıl Haziran ayının son haftasında Dünya genelinde kutlanan LGBTİ bireyler ve destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen Onur Haftası'na işaret ederek, "Türkiye, milli ve manevi yapısını hedef alanlarla mücadele edecek güce sahiptir. Buradan tüm milletimi Rabbimizin yasakladığı, milletimizi her türlü sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından şunları söyledi:

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.

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Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir.

Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum."

2002 seçimlerinden önce "Yasal güvence şart" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 seçimleri öncesinde katıldığı Genç Bakış programında, "Gay ve eşcinsel vatandaşlarımıza bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi haklar tanımayı düşünüyor mu? Kişisel olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Bir defa eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı TV ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyorum" diye yanıt vermişti.