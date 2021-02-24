18. Uluslararası Ankara Öykü Günleri'nin programı açıklandı

18. Uluslararası Ankara Öykü Günleri 1-15 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek paneller, söyleşiler ve etkinliklerle çevrimiçi gerçekleşecek. Açılış etkinliği 1 Mart Pazartesi akşamı yapılacak olan Öykü Günleri'nde açılış sunuşu Pelin Buzluk tarafından yapılacak. Daha sonra Niyazi Zorlu'nun yönlendiriciliğinde Ayşegül Devecioğlu ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşilerin yanı sıra dinleti ve belgesel gösteriminin de yapılacağı Öykü Günleri'nin 8 Mart'taki etkinliğinde "Öykülerde Kadın İşçiler" başlıklı bir söyleşi de var. Erkan Yıldız'ın yönlendiriciliğinde gerçekleşecek söyleşide Aysun Kara, M. Özgür Mutlu ve Ayten Kaya konuşacaklar.

Öykü Günleri'nin uluslararası niteliğine uygun olarak, bu yıl Galli yazar Carys Davies ile bir söyleşi yapılacak. Davies'in, Frank O'Connor Öykü Ödülü'nü kazanan "Kuytu" adlı kitabı Yüz Kitap tarafından yayımlanmıştı. Pelin Buzluk, Davies ile "Kuytu" üzerine konuşacak. Söyleşi, 12 Mart 2021 Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak ve çeviri hizmeti sunulacak.

Tüm etkinlikler Ankara Öykü Günleri YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.