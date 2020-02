150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), şirketi üç yıllıktan yeni ve işini büyütmek isteyen 150 kadın girişimciyi bir araya getirdi.

Programa yapılan başvurular arasından değerlendirme süreçleri sonucunda belirlenen ve öncesinde internet üzerinden KAGİDER Pusula eğitimini tamamlayan katılımcılar, kamp süresince alanında uzman eğitmenler ve kadın girişimcilerden eğitimler alarak atölye çalışmalarına katıldılar. Kampın katılımcıları cirosu 1 milyon TL’nin altında olan ve şirketlerinin geçmişi henüz kritik baraj olan üç yılı doldurmamış kadın girişimciler arasından seçildi.

Atölye çalışmalarında Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle, 15-16 Eylül tarihlerinde Boyner Holding ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, KAGİDER’in kuruluşundan bu yana on binlerce kadını desteklediğini belirtti ve şöyle devam etti:

“15’inci yılımızda başlattığımız bu projeyle 15 bin kadına uzaktan erişim sağlamayı, 1,500 kadına online eğitimler vermeyi, 150 kadına girişimcilik kampı düzenleyerek iş fikirlerini değerlendirmeyi hedefledik. Bugün bu kampı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Hedefimiz kadın girişimcileri pazara hazırlamak. Türkiye’nin girişimcilik haritasına kadınların kurduğu ve büyüttüğü yeni ve güçlü şirketler eklenmesine katkıda bulunacağımıza inanıyorum.”

KAGİDER Eğitim ve Mentorluk Strateji Grup Başkanı Seçil Şendağ ise konuşmasında networking’in önemini belirti ve şöyle konuştu:

“Bu kampla amacımız kadın girişimcilerin uzun ve zorlu yolculuklarını kolaylaştırmaya çalışmak. Burada iki gün boyunca her biri aynı zorlu yoldan geçen kadınlar olarak birbirinizin gözlerinin içine bakın, birbirinizi görün, iş fikirlerinizi paylaşın ve dostluklar edinin. Çünkü biz kadınlar birlikte çok daha güçlüyüz.”

Armut.com’un kurucusu Başak Taşdemir, zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreten Biolive firmasının kurucu ortağı Duygu Yılmaz ve Vispera Bilişim Teknolojileri’nin kurucu ortağı Aytül Erçil’in Sanem Oktar moderatörlüğünde gerçekleştirdikleri “Büyümek büyük düşünmekle başlar; Yatırımcı Ne Bekler” paneliyle devam eden etkinlikte eğitim ve gelişim danışmanı Betül Bozkurt’un moderatörlüğünde networking çalışması yapıldı.

Ardından iki gün boyunca PDA kurucusu Kılıç Arslantürk’ün “Müşteri Edinme ve Tutma”, Sparkus.com kurucusu Dani Benreytan’ın “İş Geliştirme Yönetimi İçin Yaratıcı Düşünme”, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Berna Beyhan’ın “İş Modeli Eğitimi”, pazarlama ajansı NBT’nin (Next Big Think) Türkiye temsilcileri Çiğdem Çetinbaş ve Hülya Çeltekoğlu’nun “Dijital Dünyada Var Olmak”, Seçil Şendağ moderatörlüğünde BEE’O kurucusu Aslı Elif Tanuğur, Reeder’ın kurucu ortağı Sezen Şaral ve Suteks Group kurucusu Nur Ger’in katıldığı “Dünya firması olmak; uluslararasılaşma” paneli, Sabancı Üniversitesi SUCOOL Koordinatörü Naci Kahraman’ın “Etkili Sunum” eğitimleri ve KAGİDER üyeleriyle yapılan “Koçlarla Sunum Çalışmaları” etkinliği gerçekleştirildi.

“Proje15 Kadın Girişimci Destekleme Kampı” katılımcıları, işlerini anlattıkları kısa videolardan oluşan proje dosyalarını 17-23 Eylül tarihleri arasında teslim edecekler.

Ön Seçim Komitesi’nin seçiminde sonra, Türkiye’nin önde gelen iş insanları ve yatırımcılarının yer aldığı jürinin değerlendirmesiyle, 15 Ekim 2018 tarihinde iş fikirleriyle öne çıkan 15 kadın girişimci açıklanacak. Belirlenen kadın girişimcilere çeşitli destekler sağlanacak. Sunulacak imkânlar arasında; melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemi ile buluşturma, halkla ilişkiler desteği, altı ay süreyle KAGİDER üyelerinden mentorluk desteği ve alanında uzman KAGİDER üyelerinden oluşan Danışma Kurulu desteği yer alıyor.

Proje 15, gazeteci Elif Ergu’nun KAGİDER’in 15. yılı vesilesi ile kaleme aldığı “İlham Veren Kadınlar” adlı kitabının, KAGİDER’in 15.yıl galasının ve KAGİDER üyelerinin sahneye koyduğu “Duyanlar Olsun” adlı oyunun bilet satışlarından elde edilen gelirle hayata geçirildi. (Fotoğraflı)