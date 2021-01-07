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15 Ocak'ta restoran, kafe ve mekanlar açılacak mı?

07 Ocak 2021 21:36

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Koronavirüs'le mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kapatılan ve paket servise geçen restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin durumunu hükümete yakın isimlerle konuştu. Işık görüştüğü hükümete yakın isimlerin böyle bir kararı almadıklarını aktardı. 

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "15 Ocak'ta kafeler açılacak" iddiasına ilişkin şu paylaşımı yaptı: 

"Az önce hükümet kaynaklarına 15 Ocak'ta restoran, kafe, vb... mekanların HES kodu şartıyla açılacağı iddiasını sordum, "Şu an için böyle bir karar yok. Gevşeme için henüz erken..." dediler."

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