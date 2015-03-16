1,5 milyon Brezilyalı yolsuzluğu protesto etti



Brezilya'nın yaklaşık 80 kentinde hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. Sao Paulo'daki gösteriye katılım 1 milyon kişiyi buldu.

Başkent Brasilia, Rio de Janeiro, Porto Alegre ve Belo Horizonte'de de on binlerce kişi sokaklara döküldü. Brezilya milli marşını okuyan göstericiler "Defol Dilma" sloganı attılar.

Rio de Janeiro ve Sao Paulo'da bazı gruplar 12 yıllık İşçi Partisi iktidarına son vermek üzere orduyu göreve davet ettiler.

Bir süredir ekonomik krizin yaşandığı Brezilya'da 2013 haziran ayından beri yönetim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Petrobras skandalı sarsıyor

Ülkenin önde gelen enerji şirketlerinden Petrobras'la ilgili ortaya atılan iddialar, toplumsal gerginliğin artmasına yol açmıştı. Petrobras'ın bir eski yöneticisinin iddiasına göre şirketin dağıttığı rüşvetten iktidardaki İşçi Partisi (PT) de 200 milyon dolar pay aldı. İddialar üzerine savcılık 50 kadar politikacı hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı.

Ekim ayı sonunda göreve yeniden seçilen Rousseff'in popülaritesi skandalın da etkisiyle 19 puan birden düşerek yüzde 23 seviyesine kadar geriledi. Adalet Bakanı Jose Ecuardo Cardozo, Rousseff'in yolsuzlukla mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde bir dizi önlem duyuracağını söyledi.