14 yaşında yazar oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Meralsu Karaloğlu, kahramanı çocuklar olan \'Zamanın Efendileri Diriliş\' adlı bilim- kurgu tarzında kitap yazdı. Karaloğlu, kitabını geçen ay Antalya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a da hediye etti.

Profil Kitap tarafından yayınlanan ve ağustos ayında piyasaya çıkan kitap, D&R ve birçok kitap satış noktasındaki raflarda yerini aldı. Kurgusu, konusu ve yazarının yeteneğiyle öne çıkan \'Zamanın Efendileri Diriliş\', yayınevi tarafından, 14 yaşındaki yazarın şaşırtıcı, büyüleyici, sürprizle dolu dünyası ve eşsiz hayal gücüyle yazdığı birbirinden ilginç karakterlerle masal ve gerçek arasında ortaya çıkan bir kurgu olarak tanımlandı.

Meralsu Karaloğlu, ağustos ayındaki Antalya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a da kitabını hediye etti. \'Zamanın Efendileri Diriliş\' adını okulda birkaç arkadaşıyla birlikte oluşturduklarını anlatan Meralsu Karaloğlu, bilim kurgu hikaye tarzındaki kitabında yeni kahramanlar oluşturduğunu, kahramanlarının maceralarının ilkini yazdığını söyledi.

Karaloğlu, 12 çocuk karakterin yer aldığı kitapta kendine ait özellikler bulunduğunu da kaydetti. Kapağındaki ve iç sayfalarında yer alan sembollerle dikkat çeken kitabın kapak tasarımını da bir arkadaşıyla birlikte yaptıklarını belirten Karaloğlu, \"Semboller çocukların kendi sembolleri. Oda kapılarının üzerindeki semboller. Kıyafetlerinin üzerindeki semboller\" dedi.

\'Zamanın Efendileri Diriliş\'in bir serinin ilki olduğunu söyleyen Meralsu Karaloğlu, ikinci macerayı da yazmaya başladığını söyledi. Meralsu Karaloğlu, yeni maceranın ve ikinci kitabının adının ise \'Zamanın Efendileri Evden Uzak\' olacağını açıkladı. Karaloğlu, “İnşallah o daha güzel olacak\" dedi.



FOTOĞRAFLI