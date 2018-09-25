12'nci Beyoğlu Sahaf Festivali başladı

İSTANBUL, (DHA) –TARİHİN tozlu sayfalarından günümüze kadar gelen binlerce kitap Beyoğlu’nda görücüye çıktı. Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali’ne vatandaşların ilgisi yoğundu.

Kitapseverlerin her yıl büyük heyecanla beklediği ‘Beyoğlu Sahaf Festivali’, Taksim Meydanı Etkinlik Alanı\'nda başladı. Yoğun yağış olmasına rağmen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivale Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yazar İskender Pala ve AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan katıldı.

Asırlık kitapların yanı sıra, tarihe tanıklık eden dergiler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, nadide levhalar, mektuplar ve kartpostallar stantlardaki yerini aldı. Bu yıl festivale 63 sahaf katıldı.

“BURANIN HAVASINI SOLUSUNLAR”

11 yıldır sahaflık yapan Hülya kokulu, “Çok sevdiğim bir meslek. Müşterilerimin kitaplara fazla ilgisi var. Özellikle orta yaş müşterilerim oluyor. Öğrenciler de çok geliyor. Okumayan da var ama okuyan kesim fazla” diye konuştu.

12 yıldır Beyoğlu Sahaf Festivali\'nde stant açtığını kaydeden Bayram Koç ise, “İstanbul’un göbeğine Taksim’e sahaf festivali açılıyor. 60 civarında sahaf da geliyor. Vatandaşlar kitap okumasa bile bunca kitabı bir arada bir daha çok zor görebilir. Kütüphanelerde bile görmek güçtür. Osmanlı yazmaları, fotoğrafları, kartpostalları, plakları her şeyi bir arada görebilirler. En azından buranın havasını solusunlar” dedi.

“KİTAPLARLA HASRET GİDEREBİLECEK BİR ORTAM OLUŞTURULMUŞ”

Etkinlikte kitap okunmanın öneminin büyüklüğüne değinen İskender Pala, “Eskiden bugüne, bizi anlatan, bizim kimliğimiz olan ve Türkiye’de sayıları 400 binin üzerinde olan ve sadece el yazması olmak üzere bulunabilecek milyonlarca kitapların nadir olması Türkiye’deki kültür hayatının ve okuma eyleminin nerelerde gezindiğini bize gösteriyor. İnsanların daha önce bulamadıkları, hasretini çektikleri kitaplarla hasret giderebilecekleri bir ortam oluşturulmuş” ifadelerini kullandı.

“ETKİNLİKLERİMİZİN ANASI SAHAF OLDU”

Stantları gezdikten sonra konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu kültür sanat etkinliklerinin çıkış noktasının sahaf festivali olduğunu belirtti. Demircan, “Etkinliklerimizin anası sahaf oldu. Sahaflarımıza müteşekkirim. Çocuklarımız ve gençlerimiz sahafın ne olduğunu unutmuşken, Beyoğlu’nda gençlerimiz sahafın ne olduğunu hatırladı. Bütün Türkiye’den bu etkinliğe gelen, yıllarca aradığı kitaplara burada ulaşanlarla tanışıyoruz” şeklinde konuştu.

“ALTININ DEĞERİNİ SARRAFLAR, KİTAPLARIN DEĞERİNİ SAHAFLAR ANLAR”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan ise, “Altının değerini sarraflar anlarsa, kitapların değerini de sahaflar anlar. Sahaflarımız çok önemli bir iş yapıyor. Bir kültürün, anlayışın, fikrin, duygunun, tarihin gelecek dönemlere, istikbale yolculuğuna aracılık ediyorlar” diye konuştu.

7 Ekim’de sona bulacak festivalin açılış programının sonunda Semt Konakları\'nda verilen Okuma-Yazma Kursuna katılan kadın kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.

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