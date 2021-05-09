128 milyon İOS kullanıcısının virüslü uygulama indirdiği ortaya çıktı

Apple ve Epic Games arasında süren mahkemede 128 milyon kullanıcının XcodeGhost kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar indirdiği ortaya çıktı.

Apple'ın 2015 yılında uygulama mağazası App Store'a iki büyük ölçekli siber saldırı düzenlenmişti. Apple'ın uygulama geliştirme platformu Xcode'un kötü amaçlı yazılım içeren bir kopya sürümü internette gezmiş ve bazı uygulama geliştiricileri de bilerek veya bilmeyerek "XcodeGhost" olarak nitelendirilen bu geliştirme ortamını kullanınca birçok virüslü uygulama App Store'a saçılmıştı.

Kötü amaçlı bu yazılımın bilançosu tam olarak açıklanmamış olsa da Apple ve Epic Games arasında süregelen mahkeme, olayın boyutunu ortaya çıkardı.

Mahkemeye sunulan mailler, 128 milyon kullanıcının XcodeGhost kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar indirdiğini gösteriyor. Belgeler kötü amaçlı XcodeGhost yazılımını içeren 2500'den fazla uygulamanın bu duruma neden olduğu ortaya koyuyor.

Yine mahkemeye sunulan e-postalar dönemin App Store başkan yardımcısı Matt Fischer'ın virüslü uygulamaları indiren kullanıcıları en iyi şekilde bilgilendirmek için kafa yorduğunu da gözler önüne seriyor.

En nihayetinde ise Apple, XcodeGhost uygulamalarını indiren kullanıcıları bilgilendirmiş ve ayrıca güvenliği ihlal edilen en popüler 25 uygulamanın listesini paylaşmış ve bu uygulamaları App Store'dan kaldırmıştı.



Apple tarafından paylaşılan virüslü uygulamalar listesinde Angry Birds 2 ve WeChat gibi popüler uygulamalar da yer alıyordu.